EN VIVO: Fortaleza y Vélez llegan al segundo tiempo sin goles

BsAs (DataFactory)

El Fortín y Fortaleza comienzan a jugar el complemento en el estadio el Castelão. Ninguno de los equipos abrió el marcador en la primera etapa y están igualando 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Fortaleza y Vélez de la Copa Libertadores: Posesión: Fortaleza (37%) VS Vélez (63%)

(37%) VS (63%) Tiros al arco: Fortaleza (6) VS Vélez (5)

(6) VS (5) Fouls cometidos: Fortaleza (10) VS Vélez (14)

(10) VS (14) Pases Correctos: Fortaleza (228) VS Vélez (97)

(228) VS (97) Pases Incorrectos: Fortaleza (62) VS Vélez (35)

(62) VS (35) Recuperaciones: Fortaleza (14) VS Vélez (3)

(14) VS (3) Tarjetas Amarillas: Fortaleza (2) VS Vélez (2)

Hoy juegan Fortaleza y el Fortín el partido por la llave 5 de la Copa Libertadores. El duelo será en el estadio el Castelão y dará inicio a partir de las 19:00 (hora Argentina).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el Castelão fue Derlis López.

Formación de Fortaleza hoy El técnico Juan Pablo Vojvoda dispuso una formación 4-3-3 con Helton Leite bajo los tres palos; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila y Diogo Barbosa en la zaga; Emmanuel Martínez, Lucca Prior y Lucas Sasha en la mitad de cancha; y Marinho, Deyverson y Breno Lopes como delanteros. Formación de Vélez hoy Por su parte, Guillermo Barros Schelotto sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez en el muro defensivo; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Maher Carrizo, Tomás Galván y Matías Pellegrini en el centro del campo; y Braian Romero en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.