martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 20:27
Copa Libertadores

EN VIVO: Fortaleza y Vélez llegan al segundo tiempo sin goles

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Fortaleza vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El Fortín y Fortaleza comienzan a jugar el complemento en el estadio el Castelão. Ninguno de los equipos abrió el marcador en la primera etapa y están igualando 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Fortaleza y Vélez de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Fortaleza (37%) VS Vélez (63%)
  • Tiros al arco: Fortaleza (6) VS Vélez (5)
  • Fouls cometidos: Fortaleza (10) VS Vélez (14)
  • Pases Correctos: Fortaleza (228) VS Vélez (97)
  • Pases Incorrectos: Fortaleza (62) VS Vélez (35)
  • Recuperaciones: Fortaleza (14) VS Vélez (3)
  • Tarjetas Amarillas: Fortaleza (2) VS Vélez (2)

Hoy juegan Fortaleza y el Fortín el partido por la llave 5 de la Copa Libertadores. El duelo será en el estadio el Castelão y dará inicio a partir de las 19:00 (hora Argentina).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el Castelão fue Derlis López.

Formación de Fortaleza hoy

El técnico Juan Pablo Vojvoda dispuso una formación 4-3-3 con Helton Leite bajo los tres palos; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila y Diogo Barbosa en la zaga; Emmanuel Martínez, Lucca Prior y Lucas Sasha en la mitad de cancha; y Marinho, Deyverson y Breno Lopes como delanteros.

Formación de Vélez hoy

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez en el muro defensivo; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Maher Carrizo, Tomás Galván y Matías Pellegrini en el centro del campo; y Braian Romero en la delantera.

