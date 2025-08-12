EN VIVO: Fortaleza y Vélez llegan al segundo tiempo sin goles

El Fortín y Fortaleza comienzan a jugar el complemento en el estadio el Castelão. Ninguno de los equipos abrió el marcador en la primera etapa y están igualando 0 a 0.
El Fortín y Fortaleza comienzan a jugar el complemento en el estadio el Castelão. Ninguno de los equipos abrió el marcador en la primera etapa y están igualando 0 a 0.
Hoy juegan Fortaleza y el Fortín el partido por la llave 5 de la Copa Libertadores. El duelo será en el estadio el Castelão y dará inicio a partir de las 19:00 (hora Argentina).
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el Castelão fue Derlis López.
El técnico Juan Pablo Vojvoda dispuso una formación 4-3-3 con Helton Leite bajo los tres palos; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila y Diogo Barbosa en la zaga; Emmanuel Martínez, Lucca Prior y Lucas Sasha en la mitad de cancha; y Marinho, Deyverson y Breno Lopes como delanteros.
Por su parte, Guillermo Barros Schelotto sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez en el muro defensivo; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Maher Carrizo, Tomás Galván y Matías Pellegrini en el centro del campo; y Braian Romero en la delantera.
