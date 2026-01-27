martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 23:06
Liga Profesional

EN VIVO: Independiente avanza en el marcador y le gana a Newell`s 1 a 0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Newell`s vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Con una jugada de Gabriel Ávalos, el Rojo vence 1-0 a la Lepra en el estadio el Coloso del Parque. El gol fue en el minuto 33.

Las estadísticas del encuentro entre Newell`s y Independiente del Apertura:

  • Posesión: Newell`s (55%) VS Independiente (45%)
  • Tiros al arco: Newell`s (2) VS Independiente (2)
  • Fouls cometidos: Newell`s (5) VS Independiente (9)
  • Pases Correctos: Newell`s (57) VS Independiente (87)
  • Pases Incorrectos: Newell`s (26) VS Independiente (33)
  • Recuperaciones: Newell`s (13) VS Independiente (3)
  • Tarjetas Amarillas: Newell`s (1) VS Independiente (2)
  • Tiros Libres: Newell`s (3) VS Independiente (0)

La previa del encuentro entre Newell`s y Independiente por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Newell`s y Independiente

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s cayó 1 a 2 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Independiente logró empatar 1-1 ante Estudiantes..

El partido en el estadio el Coloso del Parque fue dirigido por el árbitro Daniel Zamora.

Formación de Newell`s hoy

Favio Orsi presentó una alineación 4-4-2 con Gabriel Arias en la portería; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano en la línea defensiva; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Valentino Acuña y Facundo Guch en el mediocampo; y Matías Cóccaro y Luciano Herrera en la delantera.

Formación de Independiente hoy

Por su parte, el entrenador Gustavo Quinteros ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Manuel Fedorco, Facundo Zabala como defensores; Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán y Ignacio Malcorra como centrocampistas; y Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo como delanteros.

