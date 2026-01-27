EN VIVO: Independiente avanza en el marcador y le gana a Newell`s 1 a 0

Con una jugada de Gabriel Ávalos, el Rojo vence 1-0 a la Lepra en el estadio el Coloso del Parque. El gol fue en el minuto 33.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Newell`s cayó 1 a 2 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes.
En la fecha anterior, Independiente logró empatar 1-1 ante Estudiantes..
El partido en el estadio el Coloso del Parque fue dirigido por el árbitro Daniel Zamora.
Favio Orsi presentó una alineación 4-4-2 con Gabriel Arias en la portería; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano en la línea defensiva; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Valentino Acuña y Facundo Guch en el mediocampo; y Matías Cóccaro y Luciano Herrera en la delantera.
Por su parte, el entrenador Gustavo Quinteros ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Manuel Fedorco, Facundo Zabala como defensores; Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán y Ignacio Malcorra como centrocampistas; y Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo como delanteros.
