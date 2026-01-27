EN VIVO: Independiente avanza en el marcador y le gana a Newell`s 1 a 0

Con una jugada de Gabriel Ávalos, el Rojo vence 1-0 a la Lepra en el estadio el Coloso del Parque. El gol fue en el minuto 33.

Diego Herazo le dio la victoria a San Lorenzo ante Gimnasia (Mendoza)

EN VIVO: 0-0: Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE) llegan al entretiempo sin goles

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Newell`s cayó 1 a 2 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Independiente logró empatar 1-1 ante Estudiantes..

El partido en el estadio el Coloso del Parque fue dirigido por el árbitro Daniel Zamora.

Formación de Newell`s hoy

Favio Orsi presentó una alineación 4-4-2 con Gabriel Arias en la portería; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano en la línea defensiva; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Valentino Acuña y Facundo Guch en el mediocampo; y Matías Cóccaro y Luciano Herrera en la delantera.

Formación de Independiente hoy

Por su parte, el entrenador Gustavo Quinteros ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Manuel Fedorco, Facundo Zabala como defensores; Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán y Ignacio Malcorra como centrocampistas; y Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo como delanteros.

