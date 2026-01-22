jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 23:45
Liga Profesional

EN VIVO: Instituto y Vélez empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Instituto vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Lee además
en vivo: gimnasia (mendoza) mantiene la ventaja 1-0 sobre central cordoba (se)

EN VIVO: Gimnasia (Mendoza) mantiene la ventaja 1-0 sobre Central Córdoba (SE)
banfield logro sacar el empate de local frente a huracan

Banfield logró sacar el empate de local frente a Huracán

Las estadísticas del encuentro entre Instituto y Vélez del Apertura:

  • Tiros al arco: Instituto (3) VS Vélez (0)
  • Fouls cometidos: Instituto (7) VS Vélez (11)
  • Tarjetas Amarillas: Instituto (2) VS Vélez (2)
  • Tiros Libres: Instituto (2) VS Vélez (1)

El árbitro designado para el encuentro fue Andrés Merlos.

Formación de Instituto hoy

El equipo dirigido por Daniel Oldrá plantea su juego con una formación 3-6-1 con Manuel Roffo en el arco; Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Fernando Alarcón en defensa; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba y Alex Luna en el medio; y Franco Jara en la delantera.

Formación de Vélez hoy

Por su parte, los conducidos por Guillermo Barros Schelotto se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Álvaro Montero defendiendo la portería; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez en la zaga; Tobías Andrada, Claudio Baeza y Rodrigo Aliendro en el centro del campo; y con Matías Pellegrini, Braian Romero y Manuel Lanzini en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Gimnasia (Mendoza) mantiene la ventaja 1-0 sobre Central Córdoba (SE)

Banfield logró sacar el empate de local frente a Huracán

Unión y Platense igualaron sin goles en el marcador

Sin muchas emociones, Aldosivi y Defensa y Justicia empataron 0-0

Barracas Central y River Plate se encuentran en la fecha 1

Lo que se lee ahora
David Trezeguet asumió un nuevo rol institucional en River Plate
Fútbol.

David Trezeguet asumió un nuevo rol institucional en River Plate

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Jueves de Padrinos.
Fiesta.

Carnaval 2026: hoy se celebra el Jueves de Padrinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel