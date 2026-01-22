EN VIVO: Instituto y Vélez empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el estadio el Olímpico de Córdoba.
El árbitro designado para el encuentro fue Andrés Merlos.
El equipo dirigido por Daniel Oldrá plantea su juego con una formación 3-6-1 con Manuel Roffo en el arco; Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Fernando Alarcón en defensa; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba y Alex Luna en el medio; y Franco Jara en la delantera.
Por su parte, los conducidos por Guillermo Barros Schelotto se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Álvaro Montero defendiendo la portería; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez en la zaga; Tobías Andrada, Claudio Baeza y Rodrigo Aliendro en el centro del campo; y con Matías Pellegrini, Braian Romero y Manuel Lanzini en el ataque.
