EN VIVO: Instituto y Vélez empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Las estadísticas del encuentro entre Instituto y Vélez del Apertura: Tiros al arco: Instituto (3) VS Vélez (0)

(3) VS (0) Fouls cometidos: Instituto (7) VS Vélez (11)

(7) VS (11) Tarjetas Amarillas: Instituto (2) VS Vélez (2)

(2) VS (2) Tiros Libres: Instituto (2) VS Vélez (1) El árbitro designado para el encuentro fue Andrés Merlos.

Formación de Instituto hoy El equipo dirigido por Daniel Oldrá plantea su juego con una formación 3-6-1 con Manuel Roffo en el arco; Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Fernando Alarcón en defensa; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba y Alex Luna en el medio; y Franco Jara en la delantera.

Formación de Vélez hoy Por su parte, los conducidos por Guillermo Barros Schelotto se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Álvaro Montero defendiendo la portería; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez en la zaga; Tobías Andrada, Claudio Baeza y Rodrigo Aliendro en el centro del campo; y con Matías Pellegrini, Braian Romero y Manuel Lanzini en el ataque.

