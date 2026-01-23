EN VIVO: Comenzó el partido entre San Lorenzo y Lanús: 0-0 en el inicio

Barracas Central y River Plate se encuentran en la fecha 1

Platense vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Pablo Dóvalo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Nuevo Gasómetro.

El entrenador Damián Ayude salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Orlando Gill en la portería; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Teo Rodríguez Pagano en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Matías Reali en el mediocampo; y Alexis Cuello en el ataque.

Por su parte, Mauricio Pellegrino paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada en el arco; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich como defensa; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera en la mitad; y con Rodrigo Castillo en la delantera.

