viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 19:24
Liga Profesional

EN VIVO: Comenzó el partido entre San Lorenzo y Lanús: 0-0 en el inicio

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

San Lorenzo vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre San Lorenzo y Lanús del Apertura:

  • Posesión: San Lorenzo (40%) VS Lanús (60%)
  • Tiros al arco: San Lorenzo (1) VS Lanús (0)
  • Fouls cometidos: San Lorenzo (3) VS Lanús (4)
  • Pases Correctos: San Lorenzo (86) VS Lanús (41)
  • Pases Incorrectos: San Lorenzo (15) VS Lanús (14)
  • Recuperaciones: San Lorenzo (3) VS Lanús (0)
  • Tarjetas Amarillas: San Lorenzo (0) VS Lanús (1)
  • Tiros Libres: San Lorenzo (1) VS Lanús (0)

La previa del encuentro entre San Lorenzo y Lanús por Torneo Apertura 2026 :

platense vs instituto: previa, horario y como llegan para la fecha 2 del apertura

Platense vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
barracas central y river plate se encuentran en la fecha 1

Barracas Central y River Plate se encuentran en la fecha 1

Pablo Dóvalo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Nuevo Gasómetro.

Formación de San Lorenzo hoy

El entrenador Damián Ayude salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Orlando Gill en la portería; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Teo Rodríguez Pagano en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Matías Reali en el mediocampo; y Alexis Cuello en el ataque.

Formación de Lanús hoy

Por su parte, Mauricio Pellegrino paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada en el arco; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich como defensa; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera en la mitad; y con Rodrigo Castillo en la delantera.

FUENTE: BsAs (DataFactory)

