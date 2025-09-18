EN VIVO: Liga de Quito se va al descanso con ventaja parcial 1-0 ante São Paulo

Llega el entretiempo en el estadio la Casa Blanca. LDU Quito se impone 1-0 ante São Paulo y luchará por mantener la ventaja en el complemento. El autor del gol del local fue de Bryan Ramírez (14' 1T).
LDU Quito y São Paulo se enfrentarán hoy por la llave 1 de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio la Casa Blanca.
Yael Falcón Pérez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio la Casa Blanca.
Formación de Liga de Quito hoy
Tiago Nunes presentó una alineación 3-6-1 con Gonzalo Valle defendiendo la portería; Gian Franco Allala, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez en la zaga; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Gabriel Villamil en el centro del campo; y con Jeison Medina en el ataque.
Formación de São Paulo hoy
Por su parte, Hernán Crespo salió a jugar con una estrategia 3-5-2, con Rafael en la portería; Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco en la línea defensiva; Cedric Soares, Damián Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio y Enzo Díaz en el mediocampo; y Emiliano Rigoni y Luciano en la delantera.
