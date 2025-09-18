EN VIVO: Manchester City y Napoli disputan el segundo tiempo igualando 0-0

BsAs (DataFactory)

Napoli y los Citizens salen a jugar el segundo tiempo sin haber logrado mover el marcador durante la primera etapa y el partido está 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Manchester City y Napoli de la Champions: Posesión: Manchester City (30%) VS Napoli (70%)

(30%) VS (70%) Tiros al arco: Manchester City (11) VS Napoli (1)

(11) VS (1) Fouls cometidos: Manchester City (2) VS Napoli (4)

(2) VS (4) Pases Correctos: Manchester City (415) VS Napoli (114)

(415) VS (114) Pases Incorrectos: Manchester City (39) VS Napoli (40)

(39) VS (40) Recuperaciones: Manchester City (5) VS Napoli (4)

(5) VS (4) Tarjetas Amarillas: Manchester City (0) VS Napoli (1)

(0) VS (1) Tarjetas Rojas: Manchester City (0) VS Napoli (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Manchester City (2) VS Napoli (0)

El árbitro Felix Zwayer fue el encargado de supervisar el juego en el Etihad Stadium.

Formación de Manchester City hoy El entrenador Josep Guardiola dispuso una formación 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma defendiendo el arco; Abdukodir khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly como zagueros; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en el centro del campo; con Erling Haaland como atacantes.

Por su parte, Antonio Conte salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Vanja Milinkovic Savic; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola como defensores; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay como centrocampistas; y Rasmus Hojlund como delantero.

