EN VIVO: Manchester City y Napoli disputan el segundo tiempo igualando 0-0

Napoli y los Citizens salen a jugar el segundo tiempo sin haber logrado mover el marcador durante la primera etapa y el partido está 0 a 0.
Napoli y los Citizens salen a jugar el segundo tiempo sin haber logrado mover el marcador durante la primera etapa y el partido está 0 a 0.
El árbitro Felix Zwayer fue el encargado de supervisar el juego en el Etihad Stadium.
El entrenador Josep Guardiola dispuso una formación 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma defendiendo el arco; Abdukodir khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly como zagueros; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en el centro del campo; con Erling Haaland como atacantes.
Por su parte, Antonio Conte salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Vanja Milinkovic Savic; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola como defensores; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay como centrocampistas; y Rasmus Hojlund como delantero.
