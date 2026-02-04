EN VIVO: En marcha el segundo tiempo: 2 de Mayo y Alianza Lima empatan 0-0

El árbitro pita el comienzo del complemento en el estadio Río Parapití. Hasta el momento, Alianza L. y 2 de Mayo no se sacan ventaja y ninguno abrió el marcador.
Hoy desde las 21:30 (hora Argentina), 2 de Mayo y Alianza L. se enfrentan por la llave 3 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el estadio Río Parapití.
José Burgos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Río Parapití.
Eduardo Ledesma eligió una alineación 4-5-1 con Angel Martínez en el arco; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz y César Castro en defensa; Hosue Diaz, Elías Alfonso, Óscar Romero, Alan Gómez y Pedro Delvalle en el medio; y Rodrigo Ruiz Díaz en la delantera.
Por su parte, Pablo Guede presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Guillermo Viscarra; Dalessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal en el muro defensivo; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor y Esteban Pavez en el centro del campo; y Gaspar Gentile, Federico Girotti y Piero Cari como delanteros.
