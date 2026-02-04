miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 22:47
Copa Libertadores

EN VIVO: En marcha el segundo tiempo: 2 de Mayo y Alianza Lima empatan 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

2 de Mayo vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El árbitro pita el comienzo del complemento en el estadio Río Parapití. Hasta el momento, Alianza L. y 2 de Mayo no se sacan ventaja y ninguno abrió el marcador.

Juventud se enfrentará ante U. Católica (E) por la llave 2
La ventaja 2-1 del duelo de ida se la llevó The Strongest

Las estadísticas del encuentro entre 2 de Mayo y Alianza Lima de la Copa Libertadores:

  • Posesión: 2 de Mayo (61%) VS Alianza Lima (39%)
  • Tiros al arco: 2 de Mayo (5) VS Alianza Lima (6)
  • Fouls cometidos: 2 de Mayo (6) VS Alianza Lima (5)
  • Pases Correctos: 2 de Mayo (127) VS Alianza Lima (226)
  • Pases Incorrectos: 2 de Mayo (22) VS Alianza Lima (21)
  • Recuperaciones: 2 de Mayo (1) VS Alianza Lima (5)
  • Tarjetas Amarillas: 2 de Mayo (1) VS Alianza Lima (1)
  • Tiros Libres: 2 de Mayo (2) VS Alianza Lima (0)

Hoy desde las 21:30 (hora Argentina), 2 de Mayo y Alianza L. se enfrentan por la llave 3 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el estadio Río Parapití.

José Burgos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Río Parapití.

Formación de 2 de Mayo hoy

Eduardo Ledesma eligió una alineación 4-5-1 con Angel Martínez en el arco; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz y César Castro en defensa; Hosue Diaz, Elías Alfonso, Óscar Romero, Alan Gómez y Pedro Delvalle en el medio; y Rodrigo Ruiz Díaz en la delantera.

Formación de Alianza Lima hoy

Por su parte, Pablo Guede presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Guillermo Viscarra; Dalessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal en el muro defensivo; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor y Esteban Pavez en el centro del campo; y Gaspar Gentile, Federico Girotti y Piero Cari como delanteros.

FUENTE: BsAs (DataFactory)

