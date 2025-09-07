EN VIVO: En marcha el segundo tiempo: Central Norte y Agropecuario Argentino empatan 0-0

BsAs (DataFactory)

El árbitro pita el comienzo del complemento en el estadio Padre Ernesto Martearena. Hasta el momento, Agropecuario y Cuervos no se sacan ventaja y ninguno abrió el marcador.

Así llegan Central Norte y Agropecuario Argentino El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional Central Norte no pudo ante Gimnasia (J) en el 23 de Agosto. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 2 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional Agropecuario Argentino venció 3-1 a Almirante Brown en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Carlos Córdoba fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Padre Ernesto Martearena. Formación de Central Norte hoy Pablo Fornasari eligió una alineación 2-6-2 con Enzo Vázquez en el arco; Tomás Berra y Matías Sánchez en defensa; Iván Regules, Pedro Sanz, Tiago Banega, Gianluca Mancuso, Luciano Ferreyra y Augusto Berrondo en el medio; y Diego Ledesma y Matías Moravec en la delantera. Formación de Agropecuario Argentino hoy Por su parte, Adrián Adrover presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills, Enzo Aguirre, Rodrigo Mosqueira en el muro defensivo; Nicolás Sánchez, Damián Lemos y Milton Ramos en el centro del campo; y Brian Blando y Alejandro Gagliardi como delanteros. © 2020 DataFactory FUENTE: nota.texto7

