domingo 07 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de septiembre de 2025 - 18:13
B Nacional

EN VIVO: En marcha el segundo tiempo: Central Norte y Agropecuario Argentino empatan 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Central Norte vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El árbitro pita el comienzo del complemento en el estadio Padre Ernesto Martearena. Hasta el momento, Agropecuario y Cuervos no se sacan ventaja y ninguno abrió el marcador.

Lee además
en vivo: def. de belgrano dio vuelta el marcador y gana 2 a 1 sobre mitre (se)

EN VIVO: Def. de Belgrano dio vuelta el marcador y gana 2 a 1 sobre Mitre (SE)
en vivo: dep. madryn gana por la minima a los andes en coliseo del golfo

EN VIVO: Dep. Madryn gana por la mínima a Los Andes en Coliseo del Golfo

    Así llegan Central Norte y Agropecuario Argentino

    El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional

Central Norte no pudo ante Gimnasia (J) en el 23 de Agosto. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 2 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional

Agropecuario Argentino venció 3-1 a Almirante Brown en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Carlos Córdoba fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Formación de Central Norte hoy

Pablo Fornasari eligió una alineación 2-6-2 con Enzo Vázquez en el arco; Tomás Berra y Matías Sánchez en defensa; Iván Regules, Pedro Sanz, Tiago Banega, Gianluca Mancuso, Luciano Ferreyra y Augusto Berrondo en el medio; y Diego Ledesma y Matías Moravec en la delantera.

Formación de Agropecuario Argentino hoy

Por su parte, Adrián Adrover presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills, Enzo Aguirre, Rodrigo Mosqueira en el muro defensivo; Nicolás Sánchez, Damián Lemos y Milton Ramos en el centro del campo; y Brian Blando y Alejandro Gagliardi como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Def. de Belgrano dio vuelta el marcador y gana 2 a 1 sobre Mitre (SE)

EN VIVO: Dep. Madryn gana por la mínima a Los Andes en Coliseo del Golfo

Gimnasia (Mendoza) derrotó 1-0 a Gimnasia (J) con un gol agónico

Almirante Brown se enfrentará ante San Telmo por la fecha 30 de la zona B

Colón y Estudiantes (RC) se miden por la fecha 30 de la zona B

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la derrota en Mendoza

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Ataque a joven con arma blanca (imagen ilustrativa)
Finca El Pongo.

Un hombre murió luego de recibir una puñalada en el cuello

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Ana Laura Bernard
Historia.

El impresionante parecido de una ex reina de la FNE con una actriz de Hollywood

Detenidos en Jujuy por vender drogas en la calle.
Policiales.

Detienen a dos hombres que vendían drogas en la calle en Jujuy

Camioneta incendiada de Walter Cardozo
Sucedió en Perico.

Incendiaron la camioneta del concejal Walter Cardozo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel