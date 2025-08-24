domingo 24 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de agosto de 2025 - 00:57
MLS

EN VIVO: Con dos anotaciones, LA Galaxy vence a Colorado Rapids

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

LA Galaxy vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
BsAs (DataFactory)

LA Galaxy derrota a Rapids por 2 a 0. Los autores de la victoria parcial del local son Harbor Miller (6' 1T) y Elijah Wynder (10' 2T).

Lee además
en vivo: san diego fc y portland timbers empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

EN VIVO: San Diego FC y Portland Timbers empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo
st. louis city termino cayendo derrotado con vancouver whitecaps fc con un 3-2

St. Louis City terminó cayendo derrotado con Vancouver Whitecaps FC con un 3-2

Las estadísticas del encuentro entre LA Galaxy y Colorado Rapids de la MLS:

  • Tiros al arco: LA Galaxy (2) VS Colorado Rapids (4)
  • Fouls cometidos: LA Galaxy (6) VS Colorado Rapids (6)
  • Pases Correctos: LA Galaxy (2) VS Colorado Rapids (0)
Así llegan LA Galaxy y Colorado Rapids

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS

LA Galaxy busca levantarse de su derrota ante Inter Miami en el Chase Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 7 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS

En la jornada anterior, Colorado Rapids derrotó 3-1 a Atlanta United. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 8 en su arco.

Pierre Lauziere fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Dignity Health Sports Park.

Greg Vanney presentó una alineación 4-3-3 con James Marcinkowski defendiendo la portería; Miki Yamane, Chris Rindov, Zanka y John Nelson en la zaga; Lucas Sanabria, Edwin Cerrillo y Elijah Wynder en el centro del campo; y con Tucker Lepley, Miguel Berry y Harbor Miller en el ataque.

Por su parte, Chris Armas salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Zack Steffen en la portería; Reggie Cannon, Andreas Maxso, Noah Cobb, Sam Vines en la línea defensiva; Cole Bassett, Oliver Larraz, Calvin Harris, Darren Yapi y Theodore Ku-Dipietro en el mediocampo; y Rafael Navarro en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: San Diego FC y Portland Timbers empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

St. Louis City terminó cayendo derrotado con Vancouver Whitecaps FC con un 3-2

Real Salt Lake no pudo resistir el juego de Minnesota United, que logró imponerse por 3 a 1

FC Dallas y Los Angeles FC empataron 1 a 1

Houston no logró superar la firmeza de San José Earthquakes y cayó 2 a 1

Lo que se lee ahora
los pumas logran su primer triunfo ante los all blacks en argentina
Histórico

Los Pumas logran su primer triunfo ante los All Blacks en Argentina

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)  video
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Desfile por el Éxodo Jujeño. video
Celebración.

Multitudinario desfile por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño en Alto comedero

Se mantiene la alerta amarilla por vientos fuertes en zonas de la provincia
Atención.

Se mantiene la alerta amarilla por vientos fuertes en zonas de la provincia

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño.
Historia.

Qué es el Éxodo Jujeño: la gesta heroica que marcó la independencia

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy  (Foto ilustrativa)
Importante.

Así funcionarán los servicios durante el Feriado del 23 de Agosto de 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel