EN VIVO: Con dos anotaciones, LA Galaxy vence a Colorado Rapids

LA Galaxy derrota a Rapids por 2 a 0. Los autores de la victoria parcial del local son Harbor Miller (6' 1T) y Elijah Wynder (10' 2T).

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

LA Galaxy busca levantarse de su derrota ante Inter Miami en el Chase Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 7 goles marcados y con 13 en su arco.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS

En la jornada anterior, Colorado Rapids derrotó 3-1 a Atlanta United. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 8 en su arco.

Pierre Lauziere fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Dignity Health Sports Park.

Greg Vanney presentó una alineación 4-3-3 con James Marcinkowski defendiendo la portería; Miki Yamane, Chris Rindov, Zanka y John Nelson en la zaga; Lucas Sanabria, Edwin Cerrillo y Elijah Wynder en el centro del campo; y con Tucker Lepley, Miguel Berry y Harbor Miller en el ataque.

Por su parte, Chris Armas salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Zack Steffen en la portería; Reggie Cannon, Andreas Maxso, Noah Cobb, Sam Vines en la línea defensiva; Cole Bassett, Oliver Larraz, Calvin Harris, Darren Yapi y Theodore Ku-Dipietro en el mediocampo; y Rafael Navarro en la delantera.

