miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 22:16
Copa Libertadores

EN VIVO: 0-0: Nacional Potosí y su duelo por la llave 5 de la Copa Libertadores

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Nacional Potosí vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)
Por la llave 5, Nacional Potosí recibirá a Botafogo
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Nacional Potosí y Botafogo de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Nacional Potosí (38%) VS Botafogo (62%)
  • Tiros al arco: Nacional Potosí (5) VS Botafogo (1)
  • Fouls cometidos: Nacional Potosí (0) VS Botafogo (4)
  • Pases Correctos: Nacional Potosí (219) VS Botafogo (114)
  • Pases Incorrectos: Nacional Potosí (34) VS Botafogo (26)
  • Recuperaciones: Nacional Potosí (2) VS Botafogo (1)
  • Tarjetas Amarillas: Nacional Potosí (0) VS Botafogo (1)
  • Tiros Libres: Nacional Potosí (3) VS Botafogo (0)

La previa del encuentro entre Nacional Potosí y Botafogo por Copa Libertadores 2026 :

Por la llave 5 de la Copa Libertadores se enfrentan hoy Nacional y Botafogo, desde las 21:30 (hora Argentina), en Nido de los Cóndores.

El árbitro Augusto Aragón Bautista fue el encargado de supervisar el juego en Nido de los Cóndores.

Formación de Nacional Potosí hoy

El entrenador Leonardo Eguez dispuso una formación 4-4-2 con Pedro Galindo defendiendo el arco; Óscar Baldomar, Edisson Restrepo, Luis Demiquel y Andrés Torrico como zagueros; Maximiliano Núñez, Pedro Azogue, Leandro Otormín y Maicon Solís en el centro del campo; con William Álvarez y Oscar Villalba como atacantes.

Formación de Botafogo hoy

Por su parte, Martín Anselmi salió a jugar con un esquema 5-2-3, con el arquero Léo Linck; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles como defensores; Wallace Davi y Newton como centrocampistas; y Álvaro Montoro, Matheus Martins y Jordan Barrera como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

