EN VIVO: 0-0: Nacional Potosí y su duelo por la llave 5 de la Copa Libertadores

Las estadísticas del encuentro entre Nacional Potosí y Botafogo de la Copa Libertadores: Posesión: Nacional Potosí (38%) VS Botafogo (62%)

(38%) VS (62%) Tiros al arco: Nacional Potosí (5) VS Botafogo (1)

(5) VS (1) Fouls cometidos: Nacional Potosí (0) VS Botafogo (4)

(0) VS (4) Pases Correctos: Nacional Potosí (219) VS Botafogo (114)

(219) VS (114) Pases Incorrectos: Nacional Potosí (34) VS Botafogo (26)

(34) VS (26) Recuperaciones: Nacional Potosí (2) VS Botafogo (1)

(2) VS (1) Tarjetas Amarillas: Nacional Potosí (0) VS Botafogo (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Nacional Potosí (3) VS Botafogo (0) La previa del encuentro entre Nacional Potosí y Botafogo por Copa Libertadores 2026 :

Por la llave 5 de la Copa Libertadores se enfrentan hoy Nacional y Botafogo, desde las 21:30 (hora Argentina), en Nido de los Cóndores.

El árbitro Augusto Aragón Bautista fue el encargado de supervisar el juego en Nido de los Cóndores.

Formación de Nacional Potosí hoy El entrenador Leonardo Eguez dispuso una formación 4-4-2 con Pedro Galindo defendiendo el arco; Óscar Baldomar, Edisson Restrepo, Luis Demiquel y Andrés Torrico como zagueros; Maximiliano Núñez, Pedro Azogue, Leandro Otormín y Maicon Solís en el centro del campo; con William Álvarez y Oscar Villalba como atacantes.

Por su parte, Martín Anselmi salió a jugar con un esquema 5-2-3, con el arquero Léo Linck; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles como defensores; Wallace Davi y Newton como centrocampistas; y Álvaro Montoro, Matheus Martins y Jordan Barrera como delanteros.

