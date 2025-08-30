EN VIVO: New England Revolution igualó el juego 1-1 ante Charlotte FC

El partido entre Charlotte FC y NE Revolution se empató con anotación de Ignatius Ganago al minuto 23, volante del equipo local. Para la visita, había abierto el marcador Brandt Bronico, en el minuto 11.

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS

New England Revolution venció 2-1 a Columbus Crew en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS

Charlotte FC venció en casa a New York Red Bulls por 1 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 8 goles y tuvo 2 en contra.

El árbitro Rosendo Mendoza fue el encargado de supervisar el juego en el Gillette Stadium.

Formación probable de New England Revolution

El entrenador Caleb Porter dispuso una formación 4-5-1 con Matt Turner defendiendo el arco; Ilay Feingold, Brayan Ceballos, Mamadou Fofana y Peyton Miller como zagueros; Alhassan Yusuf, Jackson Yueill, Luca Langoni, Carles Gil y Ignatius Ganago en el centro del campo; con Leonardo Campana como atacantes.

Formación probable de Charlotte FC

Por su parte, Dean Smith salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Kristijan Kahlina; Jahkeele Marshall-Rutty, Adilson Malanda, Tim Ream, Nathan Byrne como defensores; Ashley Westwood, Brandt Bronico y Djibril Diani como centrocampistas; y Kerwin Vargas, Idan Toklomati y Wilfried Zaha como delanteros.

