30 de agosto de 2025 - 21:12
MLS

EN VIVO: New England Revolution igualó el juego 1-1 ante Charlotte FC

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

New England Revolution vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El partido entre Charlotte FC y NE Revolution se empató con anotación de Ignatius Ganago al minuto 23, volante del equipo local. Para la visita, había abierto el marcador Brandt Bronico, en el minuto 11.

Las estadísticas del encuentro entre New England Revolution y Charlotte FC de la MLS:

  • Tiros al arco: New England Revolution (2) VS Charlotte FC (1)
  • Fouls cometidos: New England Revolution (5) VS Charlotte FC (3)
  • Pases Correctos: New England Revolution (0) VS Charlotte FC (1)

La previa del encuentro entre New England Revolution y Charlotte FC por Major League Soccer 2025 :

Así llegan New England Revolution y Charlotte FC

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS

New England Revolution venció 2-1 a Columbus Crew en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS

Charlotte FC venció en casa a New York Red Bulls por 1 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 8 goles y tuvo 2 en contra.

El árbitro Rosendo Mendoza fue el encargado de supervisar el juego en el Gillette Stadium.

Formación probable de New England Revolution

El entrenador Caleb Porter dispuso una formación 4-5-1 con Matt Turner defendiendo el arco; Ilay Feingold, Brayan Ceballos, Mamadou Fofana y Peyton Miller como zagueros; Alhassan Yusuf, Jackson Yueill, Luca Langoni, Carles Gil y Ignatius Ganago en el centro del campo; con Leonardo Campana como atacantes.

Formación probable de Charlotte FC

Por su parte, Dean Smith salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Kristijan Kahlina; Jahkeele Marshall-Rutty, Adilson Malanda, Tim Ream, Nathan Byrne como defensores; Ashley Westwood, Brandt Bronico y Djibril Diani como centrocampistas; y Kerwin Vargas, Idan Toklomati y Wilfried Zaha como delanteros.

Pancho Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan  para el duelo clave contra Central Norte
Fútbol.

Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave ante Central Norte

Por  Agustín Weibel

