sábado 30 de agosto de 2025

30 de agosto de 2025 - 21:20
MLS

EN VIVO: New York City FC gana 1 a 0 en el Yankee Stadium

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

New York City FC vs DC United: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS
BsAs (DataFactory)

Los locales abren el marcador al minuto 18. El defensor Justin Haak anota y NYCFC se queda con la victoria parcial frente a DC United.

en vivo: fc cincinnati y philadelphia union empatan 0-0 al final del primer tiempo

EN VIVO: FC Cincinnati y Philadelphia Union empatan 0-0 al final del primer tiempo
en vivo: toronto fc y cf montreal arrancan su duelo: 0-0 por la semana 26 de la mls

EN VIVO: Toronto FC y CF Montréal arrancan su duelo: 0-0 por la semana 26 de la MLS

Las estadísticas del encuentro entre New York City FC y DC United de la MLS:

  • Tiros al arco: New York City FC (1) VS DC United (2)
  • Fouls cometidos: New York City FC (6) VS DC United (3)
  • Pases Correctos: New York City FC (1) VS DC United (0)
  • Tarjetas Amarillas: New York City FC (1) VS DC United (1)
  • Tiros Libres: New York City FC (0) VS DC United (2)

La previa del encuentro entre New York City FC y DC United por Major League Soccer 2025 :

Así llegan New York City FC y DC United

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS

New York City FC viene de ganar en su encuentro anterior a FC Cincinnati con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS

En la fecha pasada, DC United finalizó con un empate 1-1 ante Inter Miami. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 10 tantos.

Alexis Da Silva fue el árbitro escogido para el partido en el Yankee Stadium.

Formación de New York City FC hoy

Pascal Jansen eligió una alineación 4-5-1 con Matthew Freese en el arco; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak y Kevin O Toole en defensa; Nicolás Fernández Mercau, Aiden O´Neill, Hannes Wolf, Andrés Perea y Maximiliano Moralez en el medio; y Alonso Martínez en la delantera.

Formación de DC United hoy

Por su parte, René Weiler presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Luis Barraza; Aaron Herrera, Lucas Bartlett, Kye Rowles, David Schnegg en el muro defensivo; Jackson Hopkins, Matti Peltola, Brandon Servania y Gabriel Pirani en el centro del campo; y Christian Benteke y João Peglow como delanteros.

