EN VIVO: New York City FC gana 1 a 0 en el Yankee Stadium

Los locales abren el marcador al minuto 18. El defensor Justin Haak anota y NYCFC se queda con la victoria parcial frente a DC United.

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS

New York City FC viene de ganar en su encuentro anterior a FC Cincinnati con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS

En la fecha pasada, DC United finalizó con un empate 1-1 ante Inter Miami. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 10 tantos.

Alexis Da Silva fue el árbitro escogido para el partido en el Yankee Stadium.

Formación de New York City FC hoy

Pascal Jansen eligió una alineación 4-5-1 con Matthew Freese en el arco; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak y Kevin O Toole en defensa; Nicolás Fernández Mercau, Aiden O´Neill, Hannes Wolf, Andrés Perea y Maximiliano Moralez en el medio; y Alonso Martínez en la delantera.

Formación de DC United hoy

Por su parte, René Weiler presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Luis Barraza; Aaron Herrera, Lucas Bartlett, Kye Rowles, David Schnegg en el muro defensivo; Jackson Hopkins, Matti Peltola, Brandon Servania y Gabriel Pirani en el centro del campo; y Christian Benteke y João Peglow como delanteros.

