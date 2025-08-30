EN VIVO: New York City FC gana 1 a 0 en el Yankee Stadium

Los locales abren el marcador al minuto 18. El defensor Justin Haak anota y NYCFC se queda con la victoria parcial frente a DC United.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los locales abren el marcador al minuto 18. El defensor Justin Haak anota y NYCFC se queda con la victoria parcial frente a DC United.
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
New York City FC viene de ganar en su encuentro anterior a FC Cincinnati con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 10 a favor.
En la fecha pasada, DC United finalizó con un empate 1-1 ante Inter Miami. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 10 tantos.
Alexis Da Silva fue el árbitro escogido para el partido en el Yankee Stadium.
Pascal Jansen eligió una alineación 4-5-1 con Matthew Freese en el arco; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak y Kevin O Toole en defensa; Nicolás Fernández Mercau, Aiden O´Neill, Hannes Wolf, Andrés Perea y Maximiliano Moralez en el medio; y Alonso Martínez en la delantera.
Por su parte, René Weiler presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Luis Barraza; Aaron Herrera, Lucas Bartlett, Kye Rowles, David Schnegg en el muro defensivo; Jackson Hopkins, Matti Peltola, Brandon Servania y Gabriel Pirani en el centro del campo; y Christian Benteke y João Peglow como delanteros.
© 2020 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.