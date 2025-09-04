jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 21:01
Eliminatorias

EN VIVO: Paraguay y Ecuador arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 17

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Paraguay vs Ecuador: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Paraguay y Ecuador :

  • Posesión: Paraguay (54%) VS Ecuador (46%)
  • Tiros al arco: Paraguay (3) VS Ecuador (1)
  • Fouls cometidos: Paraguay (3) VS Ecuador (4)
  • Pases Correctos: Paraguay (52) VS Ecuador (62)
  • Pases Incorrectos: Paraguay (9) VS Ecuador (14)
  • Recuperaciones: Paraguay (3) VS Ecuador (2)
  • Tarjetas Amarillas: Paraguay (1) VS Ecuador (0)
  • Tiros Libres: Paraguay (1) VS Ecuador (1)
EN VIVO: Uruguay gana 1 a 0 en el estadio Centenario

EN VIVO: Uruguay gana 1 a 0 en el estadio Centenario
EN VIVO: Comenzó el partido entre Argentina y Venezuela: 0-0 en el inicio

EN VIVO: Comenzó el partido entre Argentina y Venezuela: 0-0 en el inicio

La previa del encuentro entre Paraguay y Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas 2026 :

Así llegan Paraguay y Ecuador

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

Paraguay no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Brasil. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Ecuador en partidos

Ecuador sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Perú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 1 en contra.

El local está en el quinto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 25 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Raphael Claus.

Formación de Paraguay hoy

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro plantea su juego con una formación 4-5-1 con Roberto Fernández en el arco; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Júnior Alonso en defensa; Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Ángel Almirón, Ronaldo Martínez y Ramón Sosa en el medio; y Antonio Sanabria en la delantera.

Formación de Ecuador hoy

Por su parte, los conducidos por Sebastián Beccacece se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Hernán Galíndez defendiendo la portería; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán en la zaga; Ángelo Preciado, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Nilson Angulo y Kendry Páez en el centro del campo; y con Enner Valencia en el ataque.

