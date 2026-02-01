EN VIVO: Primer tiempo finalizado: Boca Juniors se impone 1-0 sobre Newell`s

Llega el entretiempo en el estadio la Bombonera. El Xeneize se impone ante la Lepra por 1 a 0. El gol de Lautaro Blanco (39' 1T) le dan el triunfo al equipo local.
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Boca Juniors viene de caer por 1 a 2 frente a Estudiantes.
Newell`s igualó 1-1 ante Independiente en la jornada anterior..
Darío Herrera fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Bombonera.
El entrenador Claudio Úbeda salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Agustín Marchesín en la portería; Juan Ignacio Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Ander Herrera en el mediocampo; y Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos en el ataque.
Por su parte, Sergio Gómez paró en el campo una estrategia 4-3-3 con Gabriel Arias en el arco; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano como defensa; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera y Walter Nuñez en la mitad; y con Facundo Guch, Matías Cóccaro y Luciano Herrera en la delantera.
