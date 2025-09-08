lunes 08 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de septiembre de 2025 - 20:38
B Nacional

EN VIVO: Quilmes y Ferro siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Quilmes vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Cerveceros y Ferro están en el campo de juego para la etapa complementaria. El marcador está 0 a 0 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Lee además
en vivo: estudiantes (rc) controla el partido 1-0 sobre colon en el complemento

EN VIVO: Estudiantes (RC) controla el partido 1-0 sobre Colón en el complemento
apretada victoria de almirante brown frente a san telmo

Apretada victoria de Almirante Brown frente a San Telmo

Las estadísticas del encuentro entre Quilmes y Ferro de la Primera Nacional:

  • Tarjetas Amarillas: Quilmes (1) VS Ferro (3)
Así llegan Quilmes y Ferro

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional

En la fecha anterior, Quilmes se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Almagro. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido disputado entre Ferro finalizó en empate por 2-2 ante Racing (Cba). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 6.

Andrés Gariano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Formación de Quilmes hoy

Alfredo Grelak presentó una alineación 4-4-2 con Esteban Glellel defendiendo la portería; Federico Perez, Gabriel Aranda, Federico Tévez y Agustín Bindella en la zaga; Marcos Roseti, Iván Ramírez, Enzo Kalinski y Gabriel Carabajal en el centro del campo; y con Jano Coronel y Oscar Belinetz en el ataque.

Formación de Ferro hoy

Por su parte, Sergio Rondina salió a jugar con una estrategia 3-5-2, con Fernando Monetti en la portería; Facundo Rivero, Lautaro Lucero, Patricio Boolsen en la línea defensiva; Martín Vallejos, Gino Olguín, Julian Cosi, Nazareno Kihm y Martín Campos en el mediocampo; y Nicolás Montiel y Franco García en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Estudiantes (RC) controla el partido 1-0 sobre Colón en el complemento

Apretada victoria de Almirante Brown frente a San Telmo

Sin goles, Alvarado y Deportivo Maipú igualaron el partido

No hubo goles en el empate entre Arsenal y Tristán Suárez

Sin muchas emociones, Chaco For Ever y Chacarita empataron 0-0

Lo que se lee ahora
Cómo comprar entradas para el Mundial 2026.
Fútbol.

Entradas para el Mundial 2026: cómo comprarlas, precios y los métodos para guardar un lugar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
Análisis.

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Rige alerta amarilla en Jujuy: para cuándo y qué zonas serán afectadas
Atención.

Hay alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy: en qué zonas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel