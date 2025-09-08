EN VIVO: Quilmes y Ferro siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

Cerveceros y Ferro están en el campo de juego para la etapa complementaria. El marcador está 0 a 0 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

En la fecha anterior, Quilmes se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Almagro. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido disputado entre Ferro finalizó en empate por 2-2 ante Racing (Cba). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 6.

Andrés Gariano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Formación de Quilmes hoy

Alfredo Grelak presentó una alineación 4-4-2 con Esteban Glellel defendiendo la portería; Federico Perez, Gabriel Aranda, Federico Tévez y Agustín Bindella en la zaga; Marcos Roseti, Iván Ramírez, Enzo Kalinski y Gabriel Carabajal en el centro del campo; y con Jano Coronel y Oscar Belinetz en el ataque.

Formación de Ferro hoy

Por su parte, Sergio Rondina salió a jugar con una estrategia 3-5-2, con Fernando Monetti en la portería; Facundo Rivero, Lautaro Lucero, Patricio Boolsen en la línea defensiva; Martín Vallejos, Gino Olguín, Julian Cosi, Nazareno Kihm y Martín Campos en el mediocampo; y Nicolás Montiel y Franco García en la delantera.

