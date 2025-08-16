Rosario Central y Dep. Riestra se miden por la fecha 5

Desde las 18:30 (hora Argentina), Rosario Central será hoy el anfitrión de Dep. Riestra, en el partido que disputarán por la fecha 5 del Clausura en el estadio Gigante de Arroyito.

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Rosario Central viene de un resultado igualado, 0-0, ante Atlético Tucumán. Posee un historial reciente de 1 victoria y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 1.

Dep. Riestra viene de caer derrotado 0 a 1 ante Defensa y Justicia. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 2 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Todas las veces que fue anfitrión en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central sólo logró terminar igualando frente a su rival. Dep. Riestra muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

En la siguiente jornada llegará el clásico rosarino, el partido que esperan los fanáticos de Rosario Central y Newell`s. Los eternos rivales se verán las caras el 23 de agosto, a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.

Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Newell`s: 23 de agosto - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Sarmiento: 25 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Horario Rosario Central y Dep. Riestra, según país

Argentina: 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

