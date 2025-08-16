Rosario Central y Dep. Riestra se miden por la fecha 5

Desde las 18:30 (hora Argentina), Rosario Central será hoy el anfitrión de Dep. Riestra, en el partido que disputarán por la fecha 5 del Clausura en el estadio Gigante de Arroyito.
Así llegan Rosario Central y Dep. Riestra
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura
Rosario Central viene de un resultado igualado, 0-0, ante Atlético Tucumán. Posee un historial reciente de 1 victoria y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 1.
Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura
Dep. Riestra viene de caer derrotado 0 a 1 ante Defensa y Justicia. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 2 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.
Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Todas las veces que fue anfitrión en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central sólo logró terminar igualando frente a su rival. Dep. Riestra muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
De los últimos 2 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
En la siguiente jornada llegará el clásico rosarino, el partido que esperan los fanáticos de Rosario Central y Newell`s. Los eternos rivales se verán las caras el 23 de agosto, a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Arroyito.
Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Newell`s: 23 de agosto - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Sarmiento: 25 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Dep. Riestra, según país
- Argentina: 18:30 horas
- Colombia y Perú: 16:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas
