domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 21:17
EN VIVO: 0-0: San Diego FC y San José Earthquakes se van al descanso sin goles

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

San José Earthquakes vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS
Se acaba la primera mitad del partido entre SJ Earthquakes y San Diego FC. Ninguno de los equipos abrió el marcador y están igualando 0 a 0 en el Avaya Stadium. Restan 45 minutos para que busquen el arco.

Las estadísticas del encuentro entre San José Earthquakes y San Diego FC de la MLS:

  • Tiros al arco: San José Earthquakes (6) VS San Diego FC (1)
  • Fouls cometidos: San José Earthquakes (7) VS San Diego FC (8)
  • Tiros Libres: San José Earthquakes (1) VS San Diego FC (0)
Así llegan San José Earthquakes y San Diego FC

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de San José Earthquakes en partidos de la MLS

San José Earthquakes ganó el encuentro previo ante Vancouver Whitecaps FC por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 12 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS

San Diego FC llega triunfante luego de ver caer a Sporting Kansas City con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El juez seleccionado para el partido en el Avaya Stadium fue Joseph Dickerson.

Formación de San José Earthquakes hoy

Bruce Arena propuso una alineación 3-5-2 con Daniel en el arco; Bruno Wilson, Daniel Munie y Dave Romney como defensores; Dejuan Jones, Beau Leroux, Mark-Anthony Kaye, Vitor Costa y Cristian Espinoza como centrocampistas; y Josef Martínez y Cristian Arango como delanteros.

Formación de San Diego FC hoy

Por su parte, Michael Anthony Varas se decidió por un esquema 4-3-3, con Carlos dos Santos defendiendo el arco; Aiden Harangi, Manu Duah, Christopher McVey, Luca Bombino como zagueros; Aníbal Godoy, Jeppe Tverskov y Onni Valakari en el centro del campo; y con David Vazquez, Anders Dreyer y Tomás Ángel como atacantes.

