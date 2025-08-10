domingo 10 de agosto de 2025

10 de agosto de 2025 - 07:28
MLS

Se enfrentan LA Galaxy y Seattle Sounders por la semana 23

En la previa de LA Galaxy vs Seattle Sounders, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park. El árbitro designado será Allen Chapman.

LA Galaxy vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS
BsAs (DataFactory)

En el estadio Dignity Health Sports Park, LA Galaxy espera por Seattle Sounders desde las 23:00 (hora Argentina), para disputar el encuentro correspondiente por la semana 23 de la MLS.

Así llegan LA Galaxy y Seattle Sounders

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS

LA Galaxy viene de empatar ante Los Angeles FC por 3-3. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 7 goles marcados y 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Seattle Sounders en partidos de la MLS

El anterior partido jugado por Seattle Sounders acabó en empate por 2-2 ante Atlanta United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 12 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de diciembre, en Final Conferencia del torneo Estados Unidos - MLS 2024, y LA Galaxy se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Allen Chapman.


Fechas y rivales de LA Galaxy en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Inter Miami: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs Colorado Rapids: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs FC Dallas: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 22: vs Houston: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Seattle Sounders: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Seattle Sounders en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Minnesota United: 16 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs Sporting Kansas City: 24 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Real Salt Lake: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs LA Galaxy: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Inter Miami: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Horario LA Galaxy y Seattle Sounders, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

