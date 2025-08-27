miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 07:52
B Nacional

Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza) se encuentran en la fecha 20 de la zona B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Dep. Morón vs Gimnasia (Mendoza). El duelo, a disputarse en el estadio Nuevo Francisco Urbano hoy, comienza a las 21:10 (hora Argentina) y será dirigido por Bruno Amiconi.

Argentina - Primera Nacional: Dep. Morón vs Gimnasia (Mendoza) Zona B - Fecha 20
BsAs (DataFactory)

Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan por la fecha 20 de la zona B de la Primera Nacional, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, desde las 21:10 (hora Argentina).

Así llegan Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza)

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Central Norte.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional

Dep. Morón sacó un triunfo frente a Nueva Chicago, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (Mendoza) llega a este encuentro con una derrota ante Central Norte por 0 a 1. El conjunto visitante perdió su racha positiva en la jornada anterior. Tiene 4 victorias, con 7 goles anotados frente a 2 en contra.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (Mendoza) fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Bruno Amiconi.


Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Estudiantes (BA): 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Zona B - Fecha 30: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Nueva Chicago: 1 de septiembre - 17:10 (hora Argentina)
  • Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina: 21:10 horas
  • Colombia y Perú: 19:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:10 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

