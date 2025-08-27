Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza) se encuentran en la fecha 20 de la zona B

Dep. Morón y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan por la fecha 20 de la zona B de la Primera Nacional, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, desde las 21:10 (hora Argentina).
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Central Norte.
Dep. Morón sacó un triunfo frente a Nueva Chicago, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 4 a favor.
Gimnasia (Mendoza) llega a este encuentro con una derrota ante Central Norte por 0 a 1. El conjunto visitante perdió su racha positiva en la jornada anterior. Tiene 4 victorias, con 7 goles anotados frente a 2 en contra.
Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (Mendoza) fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Bruno Amiconi.
