EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a O'Higgins 1-0 sobre Bahia

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva O'Higgins.
Hoy desde las 19:00 (hora Argentina), O'Higgins y Bahia se enfrentan por la llave 7 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el estadio el Teniente.
Alberto Feres fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Teniente.
Lucas Bovaglio eligió una alineación 4-5-1 con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pávez en defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore en el medio; y Arnaldo Castillo en la delantera.
Por su parte, Rogério Ceni presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo, Luciano Juba en el muro defensivo; Nicolás Acevedo, Erick Carvalho y Jean Lucas en el centro del campo; y Cristian Olivera, Ademir y Willian José como delanteros.
