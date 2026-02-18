miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 20:46
Copa Libertadores

EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a O'Higgins 1-0 sobre Bahia

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

OHiggins vs Bahia: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva O'Higgins.

Las estadísticas del encuentro entre O'Higgins y Bahia de la Copa Libertadores:

  • Posesión: O'Higgins (59%) VS Bahia (41%)
  • Tiros al arco: O'Higgins (4) VS Bahia (5)
  • Fouls cometidos: O'Higgins (12) VS Bahia (5)
  • Pases Correctos: O'Higgins (214) VS Bahia (332)
  • Pases Incorrectos: O'Higgins (43) VS Bahia (59)
  • Recuperaciones: O'Higgins (1) VS Bahia (3)
  • Tarjetas Amarillas: O'Higgins (2) VS Bahia (4)
  • Tiros Libres: O'Higgins (6) VS Bahia (14)

Hoy desde las 19:00 (hora Argentina), O'Higgins y Bahia se enfrentan por la llave 7 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el estadio el Teniente.

Alberto Feres fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Teniente.

Formación de O'Higgins hoy

Lucas Bovaglio eligió una alineación 4-5-1 con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pávez en defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore en el medio; y Arnaldo Castillo en la delantera.

Formación de Bahia hoy

Por su parte, Rogério Ceni presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo, Luciano Juba en el muro defensivo; Nicolás Acevedo, Erick Carvalho y Jean Lucas en el centro del campo; y Cristian Olivera, Ademir y Willian José como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

