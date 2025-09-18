EN VIVO: Eintracht Frankfurt es superior a Galatasaray y lo vence por 3-1

Damian Sylwestrzak fue el árbitro escogido para el partido en el estadio José Alvalade XXI.

Rui Borges eligió una alineación 4-5-1 con João Virgínia en el arco; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en defensa; Morten Hjulmand, Giorgi Kochorashvili, Geovany Quenda, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves en el medio; y Luis Suárez en la delantera.

Por su parte, Rafael Urazbakhtin presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Sherhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luís Mata en el muro defensivo; Damir Kassabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Jorginho y Valeri Gromyko en el centro del campo; y Dastan Satpaev como delantero.

