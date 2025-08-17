domingo 17 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2025 - 09:09
Liga Profesional

Por la fecha 5, Defensa y Justicia recibirá a Newell`s

Toda la previa del duelo entre Defensa y Justicia y Newell`s. El partido se juega en el estadio el Tito Tomaghello hoy a las 14:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Daniel Zamora.

Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Defensa y Justicia recibe hoy a Newell`s, a las 14:00 (hora Argentina) en el estadio el Tito Tomaghello, por la fecha 5 del Clausura.

Lee además
boca juniors visita a independiente riv. (m) por la fecha 5

Boca Juniors visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 5
se enfrentan sarmiento y atletico tucuman por la fecha 5

Se enfrentan Sarmiento y Atlético Tucumán por la fecha 5

Así llegan Defensa y Justicia y Newell`s

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia venció 1-0 a Dep. Riestra en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Newell`s igualó 1-1 el juego frente a Central Córdoba (SE). Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 1 empate en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Defensa y Justicia pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Norberto Tomaghello y no le han convertido goles.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Defensa y Justicia.

Newell`s se medirá ante Rosario Central en una nueva edición del clásico rosarino durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 23 de agosto y el estadio Gigante de Arroyito se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 17:30 (hora Argentina).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniel Zamora.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Barracas Central: 22 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Rosario Central: 23 de agosto - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Newell`s, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 5

Se enfrentan Sarmiento y Atlético Tucumán por la fecha 5

San Martín (SJ) visita a Talleres por la fecha 5

River Plate recibirá a Godoy Cruz por la fecha 5

Por la fecha 5 se enfrentarán Gimnasia y Lanús

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy recibe a chaco for ever en el 23 de agosto: los detalles
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever en el 23 de agosto: los detalles

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

¿A qué pabellón va un interno como Matías Jurado, seguridad o aislamiento?
Penal Gorriti.

¿A qué pabellón va un interno como Matías Jurado, seguridad o aislamiento?

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel