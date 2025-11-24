lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 18:31
Liga Profesional

EN VIVO: Sigue la acción: Dep. Riestra y Barracas Central empatan 0-0 en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Dep. Riestra vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Guillermo Laza. Los Malevos y Barracas C. no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Riestra y Barracas Central del Clausura:

  • Posesión: Dep. Riestra (60%) VS Barracas Central (40%)
  • Tiros al arco: Dep. Riestra (6) VS Barracas Central (1)
  • Fouls cometidos: Dep. Riestra (9) VS Barracas Central (10)
  • Pases Correctos: Dep. Riestra (118) VS Barracas Central (160)
  • Pases Incorrectos: Dep. Riestra (37) VS Barracas Central (91)
  • Recuperaciones: Dep. Riestra (2) VS Barracas Central (15)
  • Tarjetas Amarillas: Dep. Riestra (1) VS Barracas Central (2)

Desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Guillermo Laza, Los Malevos y Barracas C. se enfrentan hoy. El ganador pasa directamente a la Cuartos del Clausura.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Guillermo Laza fue Nicolás Ramírez.

Formación de Dep. Riestra hoy

Gustavo Benítez propuso una alineación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Miguel Ángel Barbieri y Pedro Ramírez como defensores; Jonatan Goitía, Milton Céliz y Antony Alonso como centrocampistas; y Alexander Díaz y Jonathan Herrera como delanteros.

Formación de Barracas Central hoy

Por su parte, Rubén Insúa se decidió por un esquema 5-2-3, con Marcelo Miño defendiendo el arco; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini como zagueros; Dardo Miloc y Iván Tapia en el centro del campo; y con Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

