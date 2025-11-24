EN VIVO: Sigue la acción: Dep. Riestra y Barracas Central empatan 0-0 en el segundo tiempo

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Guillermo Laza. Los Malevos y Barracas C. no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Guillermo Laza. Los Malevos y Barracas C. no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.
Desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Guillermo Laza, Los Malevos y Barracas C. se enfrentan hoy. El ganador pasa directamente a la Cuartos del Clausura.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Guillermo Laza fue Nicolás Ramírez.
Gustavo Benítez propuso una alineación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Miguel Ángel Barbieri y Pedro Ramírez como defensores; Jonatan Goitía, Milton Céliz y Antony Alonso como centrocampistas; y Alexander Díaz y Jonathan Herrera como delanteros.
Por su parte, Rubén Insúa se decidió por un esquema 5-2-3, con Marcelo Miño defendiendo el arco; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini como zagueros; Dardo Miloc y Iván Tapia en el centro del campo; y con Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz como atacantes.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.