EN VIVO: Sigue la acción: Dep. Riestra y Barracas Central empatan 0-0 en el segundo tiempo

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Guillermo Laza. Los Malevos y Barracas C. no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Riestra y Barracas Central del Clausura: Posesión: Dep. Riestra (60%) VS Barracas Central (40%)

(60%) VS (40%) Tiros al arco: Dep. Riestra (6) VS Barracas Central (1)

(6) VS (1) Fouls cometidos: Dep. Riestra (9) VS Barracas Central (10)

(9) VS (10) Pases Correctos: Dep. Riestra (118) VS Barracas Central (160)

(118) VS (160) Pases Incorrectos: Dep. Riestra (37) VS Barracas Central (91)

(37) VS (91) Recuperaciones: Dep. Riestra (2) VS Barracas Central (15)

(2) VS (15) Tarjetas Amarillas: Dep. Riestra (1) VS Barracas Central (2) Desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Guillermo Laza, Los Malevos y Barracas C. se enfrentan hoy. El ganador pasa directamente a la Cuartos del Clausura.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Guillermo Laza fue Nicolás Ramírez.

Formación de Dep. Riestra hoy Gustavo Benítez propuso una alineación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Miguel Ángel Barbieri y Pedro Ramírez como defensores; Jonatan Goitía, Milton Céliz y Antony Alonso como centrocampistas; y Alexander Díaz y Jonathan Herrera como delanteros.

Por su parte, Rubén Insúa se decidió por un esquema 5-2-3, con Marcelo Miño defendiendo el arco; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini como zagueros; Dardo Miloc y Iván Tapia en el centro del campo; y con Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz como atacantes.

