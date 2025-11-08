sábado 08 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de noviembre de 2025 - 20:59
Liga Profesional

EN VIVO: Talleres arriba 1-0 ante Platense en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Talleres vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para el Matador.

Lee además
en vivo: racing club lidera 1-0 ante defensa y justicia en la segunda mitad

EN VIVO: Racing Club lidera 1-0 ante Defensa y Justicia en la segunda mitad
en vivo: newell`s mantiene la ventaja 2-0 frente a huracan en la segunda mitad

EN VIVO: Newell`s mantiene la ventaja 2-0 frente a Huracán en la segunda mitad

Las estadísticas del encuentro entre Talleres y Platense del Clausura:

  • Posesión: Talleres (42%) VS Platense (58%)
  • Tiros al arco: Talleres (3) VS Platense (2)
  • Fouls cometidos: Talleres (14) VS Platense (5)
  • Pases Correctos: Talleres (357) VS Platense (179)
  • Pases Incorrectos: Talleres (46) VS Platense (74)
  • Recuperaciones: Talleres (8) VS Platense (15)
  • Tarjetas Amarillas: Talleres (3) VS Platense (2)
  • Tiros Libres: Talleres (2) VS Platense (4)
Así llegan Talleres y Platense

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres ganó por 1-0 el juego pasado ante Vélez. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 1-1 ante Sarmiento. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 8.

Andrés Gariano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Formación de Talleres hoy

Carlos Tévez presentó una alineación 4-4-2 con Guido Herrera defendiendo la portería; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez en la zaga; Matías Galarza, Mateo Cáceres, Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza en el centro del campo; y con Luis Angulo y Rick Lima Morais en el ataque.

Formación de Platense hoy

Por su parte, Hernán Lamberti salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Andrés Desábato en la portería; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva en la línea defensiva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco y Rodrigo Márquez en el mediocampo; y Ronaldo Martínez y Augusto Lotti en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Racing Club lidera 1-0 ante Defensa y Justicia en la segunda mitad

EN VIVO: Newell`s mantiene la ventaja 2-0 frente a Huracán en la segunda mitad

Vélez se enfrentará a Gimnasia por la fecha 15

Boca Juniors recibe a River Plate para disputar el Superclásico

Por la fecha 15 se enfrentarán Argentinos Juniors y Belgrano

Lo que se lee ahora
franco colapinto quedo afuera del gran premio de brasil 2025 tras fuerte choque video
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

Por  Federico Franco

Las más leídas

Murió mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón
Angustia.

Murió la mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque video
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

Maxi y Wanda.
Farándula.

La tremenda confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Perros en estado de abandono y desnutrición en Palpalá. video
Casos.

Rescataron y recuperaron a 20 perros maltratados en Jujuy

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River
Vuelve Cavani.

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel