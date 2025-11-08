EN VIVO: Talleres arriba 1-0 ante Platense en la segunda mitad

En marcha los segundos 45 del juego con ventaja para el Matador.

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Talleres ganó por 1-0 el juego pasado ante Vélez. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 4.

El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 1-1 ante Sarmiento. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 8.

Andrés Gariano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Formación de Talleres hoy

Carlos Tévez presentó una alineación 4-4-2 con Guido Herrera defendiendo la portería; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez en la zaga; Matías Galarza, Mateo Cáceres, Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza en el centro del campo; y con Luis Angulo y Rick Lima Morais en el ataque.

Formación de Platense hoy

Por su parte, Hernán Lamberti salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Andrés Desábato en la portería; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva en la línea defensiva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco y Rodrigo Márquez en el mediocampo; y Ronaldo Martínez y Augusto Lotti en la delantera.

