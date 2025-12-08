lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 17:47
Liga Profesional

EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Gimnasia y Estudiantes por la semifinal 2 del Clausura

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Gimnasia vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Gimnasia y Estudiantes del Clausura:

  • Posesión: Gimnasia (43%) VS Estudiantes (57%)
  • Fouls cometidos: Gimnasia (7) VS Estudiantes (6)
  • Pases Correctos: Gimnasia (158) VS Estudiantes (115)
  • Pases Incorrectos: Gimnasia (33) VS Estudiantes (16)
  • Recuperaciones: Gimnasia (5) VS Estudiantes (7)
  • Tarjetas Amarillas: Gimnasia (3) VS Estudiantes (1)

La previa del encuentro entre Gimnasia y Estudiantes por Torneo Clausura 2025 :

El Lobo y el Pincha se miden hoy en la fase del mata mata para conocer al equipo que buscará el titulo de la final en el torneo del Clausura. El duelo se juega a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Bosque.

En un duelo de eliminación directa, Gimnasia y Estudiantes jugarán una de las semifinales del Clausura, que llegará a su definición el próximo sábado 13 de diciembre en Único Madre de Ciudades. La otra llave ya tiene vencedor: Racing Club.

Facundo Tello Figueroa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Gimnasia hoy

Fernando Zaniratto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón como defensores; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Manuel Panaro, Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita como centrocampistas; y Marcelo Torres como delantero.

Formación de Estudiantes hoy

Por su parte, el entrenador Eduardo Domínguez dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Fernando Muslera defendiendo el arco; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia como zagueros; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Tiago Palacios, Cristian Medina y Edwuin Cetré en el centro del campo; y con Lucas Alario como atacante.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

