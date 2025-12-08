EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Gimnasia y Estudiantes por la semifinal 2 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Gimnasia y Estudiantes del Clausura: Posesión: Gimnasia (43%) VS Estudiantes (57%)

(43%) VS (57%) Fouls cometidos: Gimnasia (7) VS Estudiantes (6)

(7) VS (6) Pases Correctos: Gimnasia (158) VS Estudiantes (115)

(158) VS (115) Pases Incorrectos: Gimnasia (33) VS Estudiantes (16)

(33) VS (16) Recuperaciones: Gimnasia (5) VS Estudiantes (7)

(5) VS (7) Tarjetas Amarillas: Gimnasia (3) VS Estudiantes (1) La previa del encuentro entre Gimnasia y Estudiantes por Torneo Clausura 2025 :

El Lobo y el Pincha se miden hoy en la fase del mata mata para conocer al equipo que buscará el titulo de la final en el torneo del Clausura. El duelo se juega a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Bosque.

En un duelo de eliminación directa, Gimnasia y Estudiantes jugarán una de las semifinales del Clausura, que llegará a su definición el próximo sábado 13 de diciembre en Único Madre de Ciudades. La otra llave ya tiene vencedor: Racing Club.

Facundo Tello Figueroa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Gimnasia hoy Fernando Zaniratto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón como defensores; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Manuel Panaro, Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita como centrocampistas; y Marcelo Torres como delantero. Formación de Estudiantes hoy Por su parte, el entrenador Eduardo Domínguez dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Fernando Muslera defendiendo el arco; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia como zagueros; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Tiago Palacios, Cristian Medina y Edwuin Cetré en el centro del campo; y con Lucas Alario como atacante. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.