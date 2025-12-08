EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Gimnasia y Estudiantes por la semifinal 2 del Clausura

El Lobo y el Pincha se miden hoy en la fase del mata mata para conocer al equipo que buscará el titulo de la final en el torneo del Clausura. El duelo se juega a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Bosque.
En un duelo de eliminación directa, Gimnasia y Estudiantes jugarán una de las semifinales del Clausura, que llegará a su definición el próximo sábado 13 de diciembre en Único Madre de Ciudades. La otra llave ya tiene vencedor: Racing Club.
Facundo Tello Figueroa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Formación de Gimnasia hoy
Fernando Zaniratto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón como defensores; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Manuel Panaro, Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita como centrocampistas; y Marcelo Torres como delantero.
Formación de Estudiantes hoy
Por su parte, el entrenador Eduardo Domínguez dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Fernando Muslera defendiendo el arco; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia como zagueros; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Tiago Palacios, Cristian Medina y Edwuin Cetré en el centro del campo; y con Lucas Alario como atacante.
