EN VIVO: Estudiantes (RC) busca ampliar la ventaja 1-0 sobre Huracán en el segundo tiempo

BsAs (DataFactory)

Estudiantes RC lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.

Las estadísticas del encuentro entre Estudiantes (RC) y Huracán del Apertura: Tiros al arco: Estudiantes (RC) (7) VS Huracán (4)

(7) VS (4) Fouls cometidos: Estudiantes (RC) (13) VS Huracán (10)

(13) VS (10) Pases Correctos: Estudiantes (RC) (1) VS Huracán (0)

(1) VS (0) Tarjetas Amarillas: Estudiantes (RC) (3) VS Huracán (6)

(3) VS (6) Tarjetas Rojas: Estudiantes (RC) (0) VS Huracán (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Estudiantes (RC) (2) VS Huracán (2) Así llegan Estudiantes (RC) y Huracán Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival San Lorenzo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Huracán y Dep. Riestra, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini fue Maximiliano Mascheroni. Formación de Estudiantes (RC) hoy Iván Delfino propuso una alineación 4-3-3 con Agustín Lastra en el arco; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti y Tobías Ostchega como defensores; Nicolás Talpone, Francisco Romero y Tomás González como centrocampistas; y Martín Garnerone, Mateo Bajamich y Mauro Valiente como delanteros. Formación de Huracán hoy Por su parte, Diego Martínez se decidió por un esquema 4-4-2, con Hernán Galíndez defendiendo el arco; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, Leandro Lescano como zagueros; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil y Thaiel Peralta en el centro del campo; y con Jordy Caicedo y Oscar Cortés como atacantes. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.