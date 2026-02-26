jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 21:26
Liga Profesional

EN VIVO: Estudiantes (RC) busca ampliar la ventaja 1-0 sobre Huracán en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Estudiantes (RC) vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Estudiantes RC lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.

Las estadísticas del encuentro entre Estudiantes (RC) y Huracán del Apertura:

  • Tiros al arco: Estudiantes (RC) (7) VS Huracán (4)
  • Fouls cometidos: Estudiantes (RC) (13) VS Huracán (10)
  • Pases Correctos: Estudiantes (RC) (1) VS Huracán (0)
  • Tarjetas Amarillas: Estudiantes (RC) (3) VS Huracán (6)
  • Tarjetas Rojas: Estudiantes (RC) (0) VS Huracán (1)
  • Tiros Libres: Estudiantes (RC) (2) VS Huracán (2)
Así llegan Estudiantes (RC) y Huracán

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

Estudiantes (RC) recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival San Lorenzo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Huracán y Dep. Riestra, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini fue Maximiliano Mascheroni.

Formación de Estudiantes (RC) hoy

Iván Delfino propuso una alineación 4-3-3 con Agustín Lastra en el arco; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti y Tobías Ostchega como defensores; Nicolás Talpone, Francisco Romero y Tomás González como centrocampistas; y Martín Garnerone, Mateo Bajamich y Mauro Valiente como delanteros.

Formación de Huracán hoy

Por su parte, Diego Martínez se decidió por un esquema 4-4-2, con Hernán Galíndez defendiendo el arco; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, Leandro Lescano como zagueros; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil y Thaiel Peralta en el centro del campo; y con Jordy Caicedo y Oscar Cortés como atacantes.

De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ
Historia.

De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ

Por  Agustina Medina

