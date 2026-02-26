EN VIVO: Estudiantes (RC) busca ampliar la ventaja 1-0 sobre Huracán en el segundo tiempo

Estudiantes RC lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Estudiantes RC lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Estudiantes (RC) recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival San Lorenzo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 1 a favor.
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Huracán y Dep. Riestra, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.
El juez seleccionado para el partido en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini fue Maximiliano Mascheroni.
Iván Delfino propuso una alineación 4-3-3 con Agustín Lastra en el arco; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti y Tobías Ostchega como defensores; Nicolás Talpone, Francisco Romero y Tomás González como centrocampistas; y Martín Garnerone, Mateo Bajamich y Mauro Valiente como delanteros.
Por su parte, Diego Martínez se decidió por un esquema 4-4-2, con Hernán Galíndez defendiendo el arco; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, Leandro Lescano como zagueros; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil y Thaiel Peralta en el centro del campo; y con Jordy Caicedo y Oscar Cortés como atacantes.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.