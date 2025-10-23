EN VIVO: Terminó el primer tiempo con un marcador 3-0 a favor de Liga de Quito sobre Palmeiras

BsAs (DataFactory)

Final de la primera parte en el estadio la Casa Blanca. LDU Quito y Palmeiras se van a vestidores con triunfo parcial por 3-0 del elenco local. Los autores de los goles fueron Gabriel Villamil (15' 1T y 46' 1T) y Lisandro Alzugaray (26' 1T, de penal).

Las estadísticas del encuentro entre Liga de Quito y Palmeiras de la Copa Libertadores: Posesión: Liga de Quito (36%) VS Palmeiras (64%)

(36%) VS (64%) Tiros al arco: Liga de Quito (6) VS Palmeiras (2)

(6) VS (2) Fouls cometidos: Liga de Quito (7) VS Palmeiras (5)

(7) VS (5) Pases Correctos: Liga de Quito (195) VS Palmeiras (78)

(195) VS (78) Pases Incorrectos: Liga de Quito (32) VS Palmeiras (28)

(32) VS (28) Recuperaciones: Liga de Quito (7) VS Palmeiras (4)

(7) VS (4) Tarjetas Amarillas: Liga de Quito (2) VS Palmeiras (1)

(2) VS (1) Tiros Libres: Liga de Quito (0) VS Palmeiras (1) Por el partido correspondiente a la llave 1 de la Copa Libertadores, LDU Quito juega hoy ante Palmeiras. El duelo se disputa desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio la Casa Blanca.

LDU Quito y Palmeiras buscan quedar en la mejor posición para alargar las posibilidades de llegar a la final de la Copa Libertadores. El duelo revancha se disputará el jueves 30 de octubre.

El juez seleccionado para el partido en el estadio la Casa Blanca fue Facundo Tello Figueroa.

Formación de Liga de Quito hoy Tiago Nunes propuso una alineación 3-5-2 con Alexander Domínguez en el arco; Richard Mina, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez como defensores; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Kevin Minda y Bryan Ramírez como centrocampistas; y Lisandro Alzugaray y Jeison Medina como delanteros. Formación de Palmeiras hoy Por su parte, Abel Ferreira se decidió por un esquema 4-4-2, con Carlos Miguel defendiendo el arco; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez como zagueros; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga y Felipe Anderson en el centro del campo; y con José Manuel López y Vitor Roque como atacantes. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

