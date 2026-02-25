miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 17:43
Liga Profesional

EN VIVO: Tigre gana por 1 a 0 a Barracas Central

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Barracas Central vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El conjunto visitante abrió el marcador con un gol de Ignacio Russo al minuto 22 y, de esta manera, se impone al conjunto local.

Lee además
en vivo: gimnasia gana 1 a 0 a rosario central en el bosque

EN VIVO: Gimnasia gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque
talleres vs san lorenzo: previa, horario y como llegan para la fecha 8 del apertura

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Las estadísticas del encuentro entre Barracas Central y Tigre del Apertura:

  • Tiros al arco: Barracas Central (2) VS Tigre (1)
  • Fouls cometidos: Barracas Central (6) VS Tigre (6)
  • Pases Correctos: Barracas Central (0) VS Tigre (1)
  • Tarjetas Amarillas: Barracas Central (1) VS Tigre (0)
  • Tiros Libres: Barracas Central (2) VS Tigre (1)

La previa del encuentro entre Barracas Central y Tigre por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Barracas Central y Tigre

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central viene de caer por 0 a 1 frente a Platense. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre igualó 0-0 ante Central Córdoba (SE) en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y empate: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 9 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Pablo Dóvalo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Formación de Barracas Central hoy

El entrenador Rubén Insúa salió a la cancha con una formación 3-5-2 con Marcelo Miño en la portería; Nicolás Capraro, Fernando Tobio y Nicolás Demartini en la línea defensiva; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra y Rodrigo Insúa en el mediocampo; y Jhonatan Candia y Facundo Bruera en el ataque.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, Diego Dabove paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Tomás Sultani en el arco; Martín Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez como defensa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Gonzalo Piñeiro y Santiago López en la mitad; y con Ignacio Russo y David Romero en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Gimnasia gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Boca Juniors vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Banfield se enfrentará a River Plate por la fecha 7

Lo que se lee ahora
Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel