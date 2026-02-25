EN VIVO: Tigre gana por 1 a 0 a Barracas Central

El conjunto visitante abrió el marcador con un gol de Ignacio Russo al minuto 22 y, de esta manera, se impone al conjunto local.

EN VIVO: Gimnasia gana 1 a 0 a Rosario Central en el Bosque

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Barracas Central viene de caer por 0 a 1 frente a Platense. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre igualó 0-0 ante Central Córdoba (SE) en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y empate: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 9 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Pablo Dóvalo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Formación de Barracas Central hoy

El entrenador Rubén Insúa salió a la cancha con una formación 3-5-2 con Marcelo Miño en la portería; Nicolás Capraro, Fernando Tobio y Nicolás Demartini en la línea defensiva; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra y Rodrigo Insúa en el mediocampo; y Jhonatan Candia y Facundo Bruera en el ataque.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, Diego Dabove paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Tomás Sultani en el arco; Martín Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez como defensa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Gonzalo Piñeiro y Santiago López en la mitad; y con Ignacio Russo y David Romero en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)