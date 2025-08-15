viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 22:54
Liga Profesional

EN VIVO: Tigre pudo darlo vuelta y el marcador se pone 2 a 1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Racing Club vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El Matador perdía en el estadio el Cilindro con la Academia, pero logró remontar el partido con los goles de Braian Martínez (44' 2T, de penal) e Ignacio Russo (47' 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Racing Club y Tigre del Clausura:

  • Posesión: Racing Club (53%) VS Tigre (47%)
  • Tiros al arco: Racing Club (2) VS Tigre (5)
  • Fouls cometidos: Racing Club (13) VS Tigre (7)
  • Pases Correctos: Racing Club (224) VS Tigre (285)
  • Pases Incorrectos: Racing Club (81) VS Tigre (81)
  • Recuperaciones: Racing Club (11) VS Tigre (6)
  • Tarjetas Amarillas: Racing Club (4) VS Tigre (2)
  • Tarjetas Rojas: Racing Club (1) VS Tigre (0)
  • Tiros Libres: Racing Club (3) VS Tigre (5)
Así llegan Racing Club y Tigre

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club igualó 1-1 frente a Boca Juniors. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 2 derrotas. Le convirtieron 3 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre perdió ante Huracán por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 4.

Darío Herrera fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Cilindro.

Formación de Racing Club hoy

El entrenador Gustavo Costas salió a la cancha con una formación 5-2-3 con Gabriel Arias en la portería; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Agustín García Basso y Ignacio Rodríguez en la línea defensiva; Bruno Zuculini y Richard Sánchez en el mediocampo; y Elías Torres, Adrián Balboa y Tomás Conechny en el ataque.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, Diego Dabove paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Felipe Zenobio en el arco; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez como defensa; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui, Simón Rivero y Sebastián Medina en la mitad; y con Ignacio Russo en la delantera.

