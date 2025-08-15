EN VIVO: Tigre pudo darlo vuelta y el marcador se pone 2 a 1

El Matador perdía en el estadio el Cilindro con la Academia, pero logró remontar el partido con los goles de Braian Martínez (44' 2T, de penal) e Ignacio Russo (47' 2T).
El Matador perdía en el estadio el Cilindro con la Academia, pero logró remontar el partido con los goles de Braian Martínez (44' 2T, de penal) e Ignacio Russo (47' 2T).
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.
Racing Club igualó 1-1 frente a Boca Juniors. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 2 derrotas. Le convirtieron 3 goles y registró solo 2 a favor.
Tigre perdió ante Huracán por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 4.
Darío Herrera fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Cilindro.
El entrenador Gustavo Costas salió a la cancha con una formación 5-2-3 con Gabriel Arias en la portería; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Agustín García Basso y Ignacio Rodríguez en la línea defensiva; Bruno Zuculini y Richard Sánchez en el mediocampo; y Elías Torres, Adrián Balboa y Tomás Conechny en el ataque.
Por su parte, Diego Dabove paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Felipe Zenobio en el arco; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez como defensa; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui, Simón Rivero y Sebastián Medina en la mitad; y con Ignacio Russo en la delantera.
