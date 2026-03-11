EN VIVO: En el estadio Manuel Murillo Toro, Tolima se impone ante O'Higgins 1 a 0

Al minuto 37, los locales consiguen el triunfo parcial por 1 a 0 sobre O'Higgins, con el gol de Junior Hernández.
O'Higgins busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Manuel Murillo Toro, hoy, desde las 21:30 (hora Argentina).
Anderson Daronco fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Murillo Toro.
Lucas González presentó una alineación 4-5-1 con Neto Volpi defendiendo la portería; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la zaga; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Jersson González, Juan Pablo Torres y Adrián Parra en el centro del campo; y con Luis Sandoval en el ataque.
Por su parte, Lucas Bovaglio salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Omar Carabalí en la portería; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez en la línea defensiva; Benjamín Schamine, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore en el mediocampo; y Arnaldo Castillo en la delantera.
