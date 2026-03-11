miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 22:12
Copa Libertadores

EN VIVO: En el estadio Manuel Murillo Toro, Tolima se impone ante O'Higgins 1 a 0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Tolima vs OHiggins: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Al minuto 37, los locales consiguen el triunfo parcial por 1 a 0 sobre O'Higgins, con el gol de Junior Hernández.

Las estadísticas del encuentro entre Tolima y O'Higgins de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Tolima (35%) VS O'Higgins (65%)
  • Tiros al arco: Tolima (3) VS O'Higgins (2)
  • Fouls cometidos: Tolima (7) VS O'Higgins (4)
  • Pases Correctos: Tolima (173) VS O'Higgins (56)
  • Pases Incorrectos: Tolima (13) VS O'Higgins (26)
  • Recuperaciones: Tolima (18) VS O'Higgins (2)
  • Tarjetas Amarillas: Tolima (1) VS O'Higgins (0)
  • Tiros Libres: Tolima (0) VS O'Higgins (3)

La previa del encuentro entre Tolima y O'Higgins por Copa Libertadores 2026 :

O'Higgins busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Manuel Murillo Toro, hoy, desde las 21:30 (hora Argentina).

Anderson Daronco fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Murillo Toro.

Formación de Tolima hoy

Lucas González presentó una alineación 4-5-1 con Neto Volpi defendiendo la portería; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la zaga; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Jersson González, Juan Pablo Torres y Adrián Parra en el centro del campo; y con Luis Sandoval en el ataque.

Formación de O'Higgins hoy

Por su parte, Lucas Bovaglio salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Omar Carabalí en la portería; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez en la línea defensiva; Benjamín Schamine, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore en el mediocampo; y Arnaldo Castillo en la delantera.

