EN VIVO: ¡Sin goles al entretiempo! Argentinos Juniors y Barcelona empatan 0-0

BsAs (DataFactory)

Los equipos se marchan a los vestidores en el Monumental. En los primeros 45 minutos, el Bicho no logró pasar del empate en su visita a Barcelona y el cotejo está 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Barcelona y Argentinos Juniors de la Copa Libertadores: Posesión: Barcelona (63%) VS Argentinos Juniors (37%)

(63%) VS (37%) Tiros al arco: Barcelona (0) VS Argentinos Juniors (1)

(0) VS (1) Fouls cometidos: Barcelona (4) VS Argentinos Juniors (5)

(4) VS (5) Pases Correctos: Barcelona (120) VS Argentinos Juniors (248)

(120) VS (248) Pases Incorrectos: Barcelona (36) VS Argentinos Juniors (35)

(36) VS (35) Recuperaciones: Barcelona (7) VS Argentinos Juniors (13)

(7) VS (13) Tarjetas Amarillas: Barcelona (3) VS Argentinos Juniors (0)

(3) VS (0) Tiros Libres: Barcelona (1) VS Argentinos Juniors (0) Barcelona y el Bicho se miden hoy en el Monumental, a las 21:30 (hora Argentina), por la llave 4 de la Copa Libertadores.

El partido en el Monumental fue dirigido por el árbitro Fernando Véjar Díaz.

Formación de Barcelona hoy César Farías presentó una alineación 4-5-1 con José Contreras en la portería; Byron Castillo, Luca Sosa, Javier Báez y Jonathan Perlaza en la línea defensiva; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez, Joao Rojas y Héctor Villalba en el mediocampo; y Darío Benedetto en la delantera.

Formación de Argentinos Juniors hoy Por su parte, el entrenador Nicolás Diez ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto como defensores; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano y Emiliano Viveros como centrocampistas; y Tomás Molina y Hernán López Muñoz como delanteros. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.