EN VIVO: ¡Sin goles al entretiempo! Argentinos Juniors y Barcelona empatan 0-0

Los equipos se marchan a los vestidores en el Monumental. En los primeros 45 minutos, el Bicho no logró pasar del empate en su visita a Barcelona y el cotejo está 0 a 0.
Barcelona y el Bicho se miden hoy en el Monumental, a las 21:30 (hora Argentina), por la llave 4 de la Copa Libertadores.
El partido en el Monumental fue dirigido por el árbitro Fernando Véjar Díaz.
César Farías presentó una alineación 4-5-1 con José Contreras en la portería; Byron Castillo, Luca Sosa, Javier Báez y Jonathan Perlaza en la línea defensiva; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez, Joao Rojas y Héctor Villalba en el mediocampo; y Darío Benedetto en la delantera.
Por su parte, el entrenador Nicolás Diez ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto como defensores; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano y Emiliano Viveros como centrocampistas; y Tomás Molina y Hernán López Muñoz como delanteros.
