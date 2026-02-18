miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 22:26
Copa Libertadores

EN VIVO: ¡Sin goles al entretiempo! Argentinos Juniors y Barcelona empatan 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Barcelona vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Los equipos se marchan a los vestidores en el Monumental. En los primeros 45 minutos, el Bicho no logró pasar del empate en su visita a Barcelona y el cotejo está 0 a 0.

Lee además
en vivo: 0-0: nacional potosi y botafogo llegan al entretiempo sin goles

EN VIVO: 0-0: Nacional Potosí y Botafogo llegan al entretiempo sin goles
ohiggins se quedo con la victoria 1-0 de la ida

O'Higgins se quedó con la victoria 1-0 de la ida

Las estadísticas del encuentro entre Barcelona y Argentinos Juniors de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Barcelona (63%) VS Argentinos Juniors (37%)
  • Tiros al arco: Barcelona (0) VS Argentinos Juniors (1)
  • Fouls cometidos: Barcelona (4) VS Argentinos Juniors (5)
  • Pases Correctos: Barcelona (120) VS Argentinos Juniors (248)
  • Pases Incorrectos: Barcelona (36) VS Argentinos Juniors (35)
  • Recuperaciones: Barcelona (7) VS Argentinos Juniors (13)
  • Tarjetas Amarillas: Barcelona (3) VS Argentinos Juniors (0)
  • Tiros Libres: Barcelona (1) VS Argentinos Juniors (0)

Barcelona y el Bicho se miden hoy en el Monumental, a las 21:30 (hora Argentina), por la llave 4 de la Copa Libertadores.

El partido en el Monumental fue dirigido por el árbitro Fernando Véjar Díaz.

Formación de Barcelona hoy

César Farías presentó una alineación 4-5-1 con José Contreras en la portería; Byron Castillo, Luca Sosa, Javier Báez y Jonathan Perlaza en la línea defensiva; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez, Joao Rojas y Héctor Villalba en el mediocampo; y Darío Benedetto en la delantera.

Formación de Argentinos Juniors hoy

Por su parte, el entrenador Nicolás Diez ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto como defensores; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano y Emiliano Viveros como centrocampistas; y Tomás Molina y Hernán López Muñoz como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: 0-0: Nacional Potosí y Botafogo llegan al entretiempo sin goles

O'Higgins se quedó con la victoria 1-0 de la ida

Guaraní visita a Juventud por la llave 1

Se enfrentan Táchira y Tolima por la llave 2

La ventaja 2-1 del partido de ida fue para el Poderoso de la Montaña tras un gol agónico

Lo que se lee ahora
Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT
Fútbol.

Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Hoy es Miércoles de Cenizas.  video
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos video
Impacto.

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel