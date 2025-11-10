EN VIVO: ¡Sin goles al entretiempo! Central Córdoba (SE) e Independiente Riv. (M) empatan 0-0

BsAs (DataFactory)

Los equipos se marchan a los vestidores en el estadio Bautista Gargantini. En los primeros 45 minutos, el Ferroviario no logró pasar del empate en su visita a Indep.Mza. y el cotejo está 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Central Córdoba (SE) del Clausura: Posesión: Independiente Riv. (M) (47%) VS Central Córdoba (SE) (53%)

(47%) VS (53%) Tiros al arco: Independiente Riv. (M) (4) VS Central Córdoba (SE) (5)

(4) VS (5) Fouls cometidos: Independiente Riv. (M) (1) VS Central Córdoba (SE) (5)

(1) VS (5) Pases Correctos: Independiente Riv. (M) (158) VS Central Córdoba (SE) (151)

(158) VS (151) Pases Incorrectos: Independiente Riv. (M) (58) VS Central Córdoba (SE) (34)

(58) VS (34) Recuperaciones: Independiente Riv. (M) (6) VS Central Córdoba (SE) (3)

(6) VS (3) Tarjetas Amarillas: Independiente Riv. (M) (0) VS Central Córdoba (SE) (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Independiente Riv. (M) (2) VS Central Córdoba (SE) (1) Así llegan Independiente Riv. (M) y Central Córdoba (SE) Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) cayó 1 a 3 ante Aldosivi en el José María Minella. Ha empatado 3 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) logró empatar 0-0 ante Racing Club. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 2 en su arco.

El partido en el estadio Bautista Gargantini fue dirigido por el árbitro Pablo Echavarría. Formación de Independiente Riv. (M) hoy Alfredo Berti presentó una alineación 4-4-2 con Nicolás Bolcato en la portería; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez en la línea defensiva; Mauricio Cardillo, Tomas Bottari, Maximiliano Amarfil y Matías Fernandez en el mediocampo; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa en la delantera. Formación de Central Córdoba (SE) hoy Por su parte, el entrenador Omar De Felippe ha decidido parar un esquema 5-3-2, con el arquero Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Juan Pablo Pignani, Braian Cufré como defensores; Matías Vera, José Florentín y David Zalazar como centrocampistas; y Leonardo Heredia y Lucas Varaldo como delanteros. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

