EN VIVO: Con un empate en 1, termina el primer tiempo entre Instituto y Rosario Central

¡Medio tiempo en el estadio el Olímpico de Córdoba! La Gloria y el Canalla no se sacan diferencia e igualan 1 a 1, con gol de Jhon Córdoba (35' 1T) para el conjunto local y de Ignacio Malcorra (37' 1T) para el visitante. Restan 45 minutos para que rompan la paridad.

Las estadísticas del encuentro entre Instituto y Rosario Central del Clausura: Posesión: Instituto (51%) VS Rosario Central (49%)

(51%) VS (49%) Tiros al arco: Instituto (4) VS Rosario Central (0)

(4) VS (0) Fouls cometidos: Instituto (4) VS Rosario Central (3)

(4) VS (3) Pases Correctos: Instituto (158) VS Rosario Central (159)

(158) VS (159) Pases Incorrectos: Instituto (29) VS Rosario Central (36)

(29) VS (36) Recuperaciones: Instituto (8) VS Rosario Central (10)

(8) VS (10) Tarjetas Amarillas: Instituto (2) VS Rosario Central (1)

(2) VS (1) Tiros Libres: Instituto (1) VS Rosario Central (0) Así llegan Instituto y Rosario Central Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Dep. Riestra. En 1 partido ha triunfado y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 2 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central venció en casa a Platense por 1 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 9 goles y tuvo 2 en contra.

El árbitro Nicolás Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Olímpico de Córdoba. Formación de Instituto hoy El entrenador Daniel Oldrá dispuso una formación 5-2-3 con Manuel Roffo defendiendo el arco; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Lucas Rodríguez como zagueros; Juan Ignacio Méndez y Gastón Lodico en el centro del campo; con Jhon Córdoba, Matías Klimowicz y Alex Luna como atacantes. Formación de Rosario Central hoy Por su parte, Ariel Holan salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández como defensores; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Santiago López, Ángel Di María y Jaminton Campaz como centrocampistas; y Alejo Veliz como delantero.

