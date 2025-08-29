EN VIVO: Newell`s avanza 1 a 0 ante Barracas Central en el estadio el Coloso del Parque

Los locales ganan en el estadio el Coloso del Parque con anotación de Carlos González en el minuto 19. El marcador parcial queda la Lepra 1-Barracas C. 0.
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Newell`s buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Rosario Central. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.
En la jornada anterior, Barracas Central igualó 1-1 el juego frente a Defensa y Justicia. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.
El árbitro Hernán Mastrángelo fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Coloso del Parque.
El entrenador Cristian Fabbiani dispuso una formación 5-3-2 con Juan Espínola defendiendo el arco; Alejo Montero, Fabián Noguera, Luca Sosa, Víctor Cuesta y Alejo Tabares como zagueros; Martín Fernández, Ever Banega y Gonzalo Maroni en el centro del campo; con Darío Benedetto y Carlos González como atacantes.
Por su parte, Rubén Insúa salió a jugar con un esquema 5-4-1, con el arquero Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa como defensores; Gonzalo Morales, Iván Tapia, Dardo Miloc y Javier Ruiz como centrocampistas; y Facundo Bruera como delantero.
