viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 19:27
Liga Profesional

EN VIVO: Newell`s avanza 1 a 0 ante Barracas Central en el estadio el Coloso del Parque

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Newell`s vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Los locales ganan en el estadio el Coloso del Parque con anotación de Carlos González en el minuto 19. El marcador parcial queda la Lepra 1-Barracas C. 0.

Las estadísticas del encuentro entre Newell`s y Barracas Central del Clausura:

  • Posesión: Newell`s (46%) VS Barracas Central (54%)
  • Tiros al arco: Newell`s (0) VS Barracas Central (2)
  • Fouls cometidos: Newell`s (3) VS Barracas Central (1)
  • Pases Correctos: Newell`s (95) VS Barracas Central (71)
  • Pases Incorrectos: Newell`s (17) VS Barracas Central (23)
  • Recuperaciones: Newell`s (0) VS Barracas Central (3)
  • Tarjetas Amarillas: Newell`s (1) VS Barracas Central (0)
  • Tiros Libres: Newell`s (1) VS Barracas Central (1)

La previa del encuentro entre Newell`s y Barracas Central por Torneo Clausura 2025 :

Así llegan Newell`s y Barracas Central

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Rosario Central. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Barracas Central igualó 1-1 el juego frente a Defensa y Justicia. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

El árbitro Hernán Mastrángelo fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Coloso del Parque.

Formación de Newell`s hoy

El entrenador Cristian Fabbiani dispuso una formación 5-3-2 con Juan Espínola defendiendo el arco; Alejo Montero, Fabián Noguera, Luca Sosa, Víctor Cuesta y Alejo Tabares como zagueros; Martín Fernández, Ever Banega y Gonzalo Maroni en el centro del campo; con Darío Benedetto y Carlos González como atacantes.

Formación de Barracas Central hoy

Por su parte, Rubén Insúa salió a jugar con un esquema 5-4-1, con el arquero Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa como defensores; Gonzalo Morales, Iván Tapia, Dardo Miloc y Javier Ruiz como centrocampistas; y Facundo Bruera como delantero.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

