viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 22:05
Liga Profesional

EN VIVO: Unión y Aldosivi empatan 0-0 al final del primer tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Unión y Aldosivi se miden por la fecha 11
BsAs (DataFactory)

En los primeros 45 minutos, el Tatengue no pudo ante el Tiburón y el marcador parcial se mantiene 0-0 en el estadio de la Avenida.

Las estadísticas del encuentro entre Unión y Aldosivi del Clausura:

  • Posesión: Unión (40%) VS Aldosivi (60%)
  • Tiros al arco: Unión (5) VS Aldosivi (3)
  • Fouls cometidos: Unión (7) VS Aldosivi (11)
  • Pases Correctos: Unión (152) VS Aldosivi (78)
  • Pases Incorrectos: Unión (32) VS Aldosivi (35)
  • Recuperaciones: Unión (4) VS Aldosivi (5)
  • Tarjetas Amarillas: Unión (0) VS Aldosivi (3)
  • Tiros Libres: Unión (4) VS Aldosivi (2)
Así llegan Unión y Aldosivi

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión viene de un resultado igualado, 0-0, ante Banfield. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi viene de caer derrotado 0 a 2 ante Argentinos Juniors. Necesita sumar de cualquier manera para no volver a sufrir en el campeonato como en los recientes 4 cotejos, en los que le han convertido 9 goles y no logró anotar en el arco rival.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio de la Avenida fue Andrés Merlos.

Formación de Unión hoy

El técnico Leonardo Madelón dispuso una formación 4-4-2 con Matías Tagliamonte bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco en la zaga; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane en la mitad de cancha; y Lucas Gamba y Cristian Tarragona como delanteros.

Formación de Aldosivi hoy

Por su parte, Guillermo Farré sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román Villalba en el muro defensivo; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi y Tiago Serrago en el centro del campo; y Justo Giani y Facundo De La Vega en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

