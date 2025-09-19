viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 21:59
Liga Profesional

EN VIVO: Lanús gana 1 a 0 a Platense en la Fortaleza

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Lanús vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El conjunto local abrió el marcador al minuto 36 con gol de José Canale y se impone momentáneamente a la visita por 1 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Lanús y Platense del Clausura:

  • Posesión: Lanús (53%) VS Platense (47%)
  • Tiros al arco: Lanús (1) VS Platense (5)
  • Fouls cometidos: Lanús (7) VS Platense (3)
  • Pases Correctos: Lanús (121) VS Platense (155)
  • Pases Incorrectos: Lanús (50) VS Platense (39)
  • Recuperaciones: Lanús (3) VS Platense (2)
  • Tiros Libres: Lanús (1) VS Platense (1)

La previa del encuentro entre Lanús y Platense por Torneo Clausura 2025 :

Así llegan Lanús y Platense

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús viene de vencer a Independiente Riv. (M) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense viene de derrotar a Defensa y Justicia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.

El árbitro Pablo Dóvalo fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Lanús hoy

El estratega Mauricio Pellegrino apostó por una formación 4-4-2 con Nahuel Losada bajo los tres palos; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale y Nicolás Morgantini en la zaga; Lautaro Acosta, Gonzalo Pérez, Facundo Sánchez y Franco Watson en el medio; y Alexis Canelo y Walter Bou como atacantes.

Formación de Platense hoy

Por su parte, el entrenador Cristian González planteó un esquema táctico 4-4-2 con Andrés Desábato en la portería; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron en la línea defensiva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra y Franco Zapiola en el mediocampo; y Ignacio Schor y Ronaldo Martínez en la delantera.

