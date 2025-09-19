EN VIVO: Lanús gana 1 a 0 a Platense en la Fortaleza

El conjunto local abrió el marcador al minuto 36 con gol de José Canale y se impone momentáneamente a la visita por 1 a 0.
El conjunto local abrió el marcador al minuto 36 con gol de José Canale y se impone momentáneamente a la visita por 1 a 0.
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Lanús viene de vencer a Independiente Riv. (M) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 5.
Platense viene de derrotar a Defensa y Justicia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.
El árbitro Pablo Dóvalo fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
El estratega Mauricio Pellegrino apostó por una formación 4-4-2 con Nahuel Losada bajo los tres palos; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale y Nicolás Morgantini en la zaga; Lautaro Acosta, Gonzalo Pérez, Facundo Sánchez y Franco Watson en el medio; y Alexis Canelo y Walter Bou como atacantes.
Por su parte, el entrenador Cristian González planteó un esquema táctico 4-4-2 con Andrés Desábato en la portería; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron en la línea defensiva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra y Franco Zapiola en el mediocampo; y Ignacio Schor y Ronaldo Martínez en la delantera.
