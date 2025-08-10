domingo 10 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2025 - 16:33
B Nacional

EN VIVO: Victoria parcial de Dep. Madryn al finalizar el primer tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Dep. Madryn vs San Martín (T): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El árbitro marca el cierre de los primeros 45 minutos. En el estadio Coliseo del Golfo, S. Martín T es superado 3-0 por Dep. Madryn. Germán Rivero (7' 1T), Luis Silba (37' 1T) y Diego Crego (48' 1T) son los autores del triunfo momentáneo del equipo local.

Lee además
en vivo: arranca el segundo tiempo sin goles entre temperley y san telmo

EN VIVO: Arranca el segundo tiempo sin goles entre Temperley y San Telmo
en vivo: ¡arranca el segundo tiempo! almirante brown y central norte empatan sin goles

EN VIVO: ¡Arranca el segundo tiempo! Almirante Brown y Central Norte empatan sin goles

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Madryn y San Martín (T) de la Primera Nacional:

  • Tiros al arco: Dep. Madryn (1) VS San Martín (T) (0)
  • Tarjetas Amarillas: Dep. Madryn (3) VS San Martín (T) (2)
Así llegan Dep. Madryn y San Martín (T)

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional

Dep. Madryn viene de vencer a Güemes (SE) con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 11.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional

San Martín (T) tiene pendiente su enfrentamiento con Deportivo Maipú que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El árbitro Daniel Zamora fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Dep. Madryn hoy

El estratega Leandro Gracián apostó por una formación 4-5-1 con Yair Bonnin bajo los tres palos; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel y Diego Martínez en la zaga; Federico Recalde, Bruno Pérez, Diego Crego, Nazareno Solís y Germán Rivero en el medio; y Luis Silba como atacante.

Formación de San Martín (T) hoy

Por su parte, el entrenador Mariano Campodónico planteó un esquema táctico 4-5-1 con Darío Sand en la portería; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez, Hernán Zuliani en la línea defensiva; Matías García, Jesús Soraire, Gabriel Hachen, Juan Cruz Esquivel y Nicolás Castro en el mediocampo; y Martín Pino en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Arranca el segundo tiempo sin goles entre Temperley y San Telmo

EN VIVO: ¡Arranca el segundo tiempo! Almirante Brown y Central Norte empatan sin goles

EN VIVO: Inicia el partido entre Colón y Agropecuario Argentino

EN VIVO: Mitre (SE) llega al complementario con una ventaja de 1-0

EN VIVO: Arranca el segundo tiempo sin goles entre Alvarado y Güemes (SE)

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)
Tragedia.

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia ( imagen ilustrativa)
Barrio Eva Perón.

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025
¡Atención!

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel