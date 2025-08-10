EN VIVO: Victoria parcial de Dep. Madryn al finalizar el primer tiempo

El árbitro marca el cierre de los primeros 45 minutos. En el estadio Coliseo del Golfo, S. Martín T es superado 3-0 por Dep. Madryn. Germán Rivero (7' 1T), Luis Silba (37' 1T) y Diego Crego (48' 1T) son los autores del triunfo momentáneo del equipo local.

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Dep. Madryn viene de vencer a Güemes (SE) con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 11.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional

San Martín (T) tiene pendiente su enfrentamiento con Deportivo Maipú que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El árbitro Daniel Zamora fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Dep. Madryn hoy

El estratega Leandro Gracián apostó por una formación 4-5-1 con Yair Bonnin bajo los tres palos; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel y Diego Martínez en la zaga; Federico Recalde, Bruno Pérez, Diego Crego, Nazareno Solís y Germán Rivero en el medio; y Luis Silba como atacante.

Formación de San Martín (T) hoy

Por su parte, el entrenador Mariano Campodónico planteó un esquema táctico 4-5-1 con Darío Sand en la portería; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez, Hernán Zuliani en la línea defensiva; Matías García, Jesús Soraire, Gabriel Hachen, Juan Cruz Esquivel y Nicolás Castro en el mediocampo; y Martín Pino en la delantera.

