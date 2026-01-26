lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 08:40
Liga Profesional

Estudiantes recibirá a Boca Juniors por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Estudiantes vs Boca Juniors, que se enfrentarán en el estadio el Tierra de Campeones el próximo miércoles 28 de enero a las 22:15 (hora Argentina).

Estudiantes vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura se jugará el próximo miércoles 28 de enero a las 22:15 (hora Argentina).

Así llegan Estudiantes y Boca Juniors

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Independiente, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

Boca Juniors llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Dep. Riestra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Boca Juniors resultó vencedor por 1 a 2.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs Defensa y Justicia: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Dep. Riestra: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sarmiento: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Newell`s: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs Newell`s: 1 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Vélez: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Platense: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Racing Club: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
Horario Estudiantes y Boca Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

