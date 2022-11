Francia y otra baja para el Mundial: Kimpembe, descartado

Francia buscará conseguir el bicampeonato mundial, algo que no sucede desde las competiciones de 1958 y 1962, en ese entonces conseguido por Brasil.

El próximo domingo 20 de noviembre comienza el Mundial de fútbol en Qatar. No son buenas las últimas noticias para la selección de Francia, ya que a raíz de que no puedo recuperarse de su lesión, el defensor Presnel Kimpembe, que actualmente juega en PSG, fue desafectado y no formará parte de la lista. Ante esta situación, el entrenador francés, Didier Deschamps, decidió convocar al jugador del Mónaco, Axel Disasi para que lo reemplace.