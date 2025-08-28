jueves 28 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2025 - 08:30
B Nacional

Gimnasia (J) vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Palpitamos la previa del choque entre Gimnasia (J) y Central Norte. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Gimnasia (J) vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Gimnasia (J) y Central Norte, por la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio 23 de Agosto.

Lee además
talleres (re) recibira a def. unidos por la fecha 29 de la zona b

Talleres (RE) recibirá a Def. Unidos por la fecha 29 de la zona B
estudiantes (rc) vs temperley: previa, horario y como llegan para la fecha 29 de la zona b de la primera nacional

Estudiantes (RC) vs Temperley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Así llegan Gimnasia (J) y Central Norte

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (J) viene de un resultado igualado, 0-0, ante Almirante Brown. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional

Central Norte llega con ventaja tras derrotar a Gimnasia (Mendoza) con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 3 goles y le han convertido 1.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Gimnasia (J) quien ganó 1 a 2.

Bruno Amiconi es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (J) y Central Norte, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Talleres (RE) recibirá a Def. Unidos por la fecha 29 de la zona B

Estudiantes (RC) vs Temperley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Por la fecha 29 de la zona B, San Telmo recibirá a Chaco For Ever

Chacarita se enfrentará ante Mitre (SE) por la fecha 29 de la zona B

Dep. Morón vs Estudiantes (BA): previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
Lionel Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido oficial en la Argentina.
Eliminatorias.

Confirmado: Lionel Messi aseguró que ante Venezuela será su último partido oficial en Argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado
Avances.

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9
Siniestro vial.

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo. video
Policiales.

Quedó detenida la mamá de Ayelén Paleo: es acusada de integrar una red de explotación sexual

Mate con coco rallado.
Infusión.

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel