Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitros confirmado

Gimnasia de Jujuy afrontará este fin de semana una nueva final en el Estadio 23 de Agosto, cuando reciba a Chaco For Ever por la fecha 27 de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Joaquín Gil como árbitro principal del encuentro.

La Zona B de la Primera Nacional está cada vez más pareja, y Gimnasia de Jujuy buscará este domingo 17 de agosto un triunfo que le permita seguir en la pelea por la cima. El partido frente al conjunto chaqueño comenzará a las 16:00 y se podrá ver por TyC Sports Play (frecuencia 24 en HD y 18 en analógico de Canal 4).

En las últimas horas, AFA designó a Joaquín Gil como juez principal, acompañado por Diego Martín como primer asistente, Gonzalo Ferrari como segundo asistente y Pablo Núñez en el rol de cuarto árbitro.

El equipo de Matías Módolo viene de un empate ante Mitre de Santiago del Estero. Analizando los últimos cinco encuentros, el Lobo cosecha: tres empates, una victoria y una derrota. Actualmente, el Lobo se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 47 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió por 2 a 1 ante Chaco For Ever

En las próximas fechas se cruzará con: Almirante Brown, Central Norte, Gimnasia de Mendoza, Chicago, Agropecuario, San Telmo, y Chacarita.

Chaco For Ever quinto en la tabla

Por su parte, el Albinegro está quinto en la tabla de posiciones, sumando 43 puntos. En los últimos cinco partidos, Chaco For Ever consiguió: dos derrotas, dos victorias y un empate. La fecha anterior, cayó ante Gimnasia de Mendoza por 2-0.

En el final del torneo, los dirigidos por Ricardo Pancaldo se enfrentarán a Agropecuario, San Telmo, Chacarita, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Talleres de Remedios de Escalada, y Morón.

Así es el camino de Gimnasia de Jujuy: las últimas fechas decisivas en la Zona B

La Primera Nacional comienza a transitar su etapa de definición de cara al cierre de la temporada 2025. En este contexto, restan apenas ocho partidos por disputarse antes del inicio del Reducido. En ese marco, los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy serán: