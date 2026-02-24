Guaraní recibirá a Juventud por la llave 1

Guaraní y Juventud buscarán el próximo jueves 26 de febrero seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Tercera Fase luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Defensores del Chaco.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
