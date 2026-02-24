Guaraní recibirá a Juventud por la llave 1

BsAs (DataFactory)

Guaraní y Juventud buscarán el próximo jueves 26 de febrero seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Tercera Fase luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Defensores del Chaco.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.

Horario Guaraní y Juventud, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

