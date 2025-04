Güemes (SE) y Arsenal se miden por la fecha 11 de la zona A

Agropecuario Argentino y Chaco For Ever se encuentran en la fecha 11 de la zona B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Agropecuario Argentino vs Chaco For Ever. El duelo, a disputarse en el estadio Ofelia Rosenzuaig hoy, comienza a las 17:00 (hora Argentina) y será dirigido por Lucas Cavallero.