Independiente Riv. (M) vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 10 del Apertura, Barracas Central e Independiente Riv. (M) se enfrentan el miércoles 11 de marzo desde las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Barracas Central Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) tiene pendiente su enfrentamiento con Aldosivi que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central tiene pendiente su enfrentamiento con Banfield que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 3 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Independiente Riv. (M) sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3. El encuentro será supervisado por Yael Falcón Pérez, el juez encargado.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Huracán: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

