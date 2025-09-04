Por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericana, la Selección Argentina juega ante Venezuela en el estadio Monumental.

Fútbol. La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Monumental

Fútbol. ¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

El equipo de Lionel Scaloni que ya se clasificó en el primer lugar para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cerrará su participación en esta competencia el próximo martes a las 20 horas de visitante ante Ecuador. Por su parte, la Vinotinto se jugará la clasificación de local ante Colombia el mismo día a la misma hora.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.