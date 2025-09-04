La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Monumental

Por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericana, la Selección Argentina juega ante Venezuela en el estadio Monumental.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El partido se juega en una noche especial ya que podría ser el último partido en Argentina de Lionel Messi con la selección.
Por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericana, la Selección Argentina juega ante Venezuela en el estadio Monumental.
El equipo de Lionel Scaloni que ya se clasificó en el primer lugar para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cerrará su participación en esta competencia el próximo martes a las 20 horas de visitante ante Ecuador. Por su parte, la Vinotinto se jugará la clasificación de local ante Colombia el mismo día a la misma hora.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.