lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 06:56
Copa Libertadores

Libertad vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

River Plate se mide ante Libertad en el estadio el Tuyukuá el jueves 14 de agosto a las 21:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Wilton Pereira Sampaio.

Libertad vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Libertad y el Millonario se miden por la llave 3 de la Copa Libertadores el jueves 14 de agosto a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Tuyukuá.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de mayo, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2024, y River Plate se impuso por 2 a 0.

Wilton Pereira Sampaio es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs Libertad 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 2 vs Talleres 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Talleres 0 vs Libertad 0 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Libertad 2 vs Alianza Lima 2 (27 de mayo)
Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
Horario Libertad y River Plate, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

