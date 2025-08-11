Libertad vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Libertad y el Millonario se miden por la llave 3 de la Copa Libertadores el jueves 14 de agosto a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Tuyukuá.
Libertad y el Millonario se miden por la llave 3 de la Copa Libertadores el jueves 14 de agosto a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Tuyukuá.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de mayo, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2024, y River Plate se impuso por 2 a 0.
Wilton Pereira Sampaio es el árbitro designado para controlar el partido.
