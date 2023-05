Marcelo Gallardo, candidato a ser técnico del Nápoli

A pesar de haber tenido una temporada destacada, es innegable que la partida de Luciano Spaletti es inminente. Como resultado, el nombre de Marcelo Gallardo ha surgido en una lista de posibles candidatos para reemplazarlo. Desde su salida de River a fines de 2022, el exentrenador aún no ha regresado a la actividad laboral.

image.png

¿Qué variables dijo Gallardo que tendrá en cuenta para elegir su destino?

En un diálogo con el medio The Athletic, el Muñeco aseguró que está visualizando cuál podría ser el próximo paso en su carrera y agregó: “Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”.

image.png

Tendría que conocer el modelo y la cultura del club. No podes ignorar la historia del lugar donde vas a trabajar y vivir. Esa parte es increíblemente importante".