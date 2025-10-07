Newell`s vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El juego entre Newell`s y Tigre se disputará el próximo viernes 10 de octubre por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 18:30 horas en el estadio el Coloso del Parque.
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Newell`s busca levantarse de su derrota ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 11 en su arco.
El anterior partido disputado entre Tigre finalizó en empate por 1-1 ante Defensa y Justicia. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 2.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Newell`s lo ganó por 0 a 2.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
