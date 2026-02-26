Por la fecha 8, Defensa y Justicia recibirá a Lanús

El duelo entre Defensa y Justicia y Lanús correspondiente a la fecha 8 se disputará en el Tito Tomaghello desde las 21:30 (hora Argentina), el domingo 1 de marzo.
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
En su visita anterior, Defensa y Justicia empató por 0 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.
Lanús tiene pendiente su enfrentamiento con Argentinos Juniors que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Defensa y Justicia necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 3 encuentros anteriores como local.
Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 0-0.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
