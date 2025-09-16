Programan la octava fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: días, horarios y equipo libre

Tras la reunión habitual del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se estableció el cronograma de la fecha 8 del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano correspondiente a primera división femenino y masculino.
El fixture dará inicio el jueves 18 de septiembre y Talleres de Perico quedará libre.
Cronograma fecha 8 de la Liga Jujeña: cuándo arranca y horarios
Jueves 18 de septiembre
Luján vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Viernes 19 de septiembre
Zapla vs Lavalle
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Nieva vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Gimnasia de Jujuy vs La Viña
Papel Noa
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Malvinas vs Alberdi
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Cuyaya vs Atlético Palpalá
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30
Sábado 20 de septiembre
Palermo vs Belgrano
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Universitarios vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30
Domingo 21 de septiembre
El Cruce vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
