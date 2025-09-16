martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 07:44
Deportes.

Programan la octava fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: días, horarios y equipo libre

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña determinó cómo se jugará la octava fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano de primera división femenino y masculino.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña Fútbol

Liga Jujeña Fútbol

Tras la reunión habitual del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se estableció el cronograma de la fecha 8 del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano correspondiente a primera división femenino y masculino.

Lee además
Lavalle le ganó 2 a 0 a Cuyaya. (Video Jauka Sports)
Derby.

Liga Jujeña: Lavalle se llevó el clásico capitalino ante Cuyaya por dos a cero
Foto archivo. video
Liga Jujeña.

Cuyaya vs Lavalle: por dónde entran los hinchas y precio de la entrada

Cronograma fecha 8 de la Liga Jujeña: cuándo arranca y horarios

Jueves 18 de septiembre

Luján vs Gorriti
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Viernes 19 de septiembre

Zapla vs Lavalle
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Nieva vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

futbol liga jujeña

Gimnasia de Jujuy vs La Viña
Papel Noa
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Malvinas vs Alberdi
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Cuyaya vs Atlético Palpalá
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

liga jujeña futbol (2)

Sábado 20 de septiembre

Palermo vs Belgrano
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Universitarios vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 19:30
Masculino a las 21:30

Domingo 21 de septiembre

El Cruce vs Comercio
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Liga Jujeña: Lavalle se llevó el clásico capitalino ante Cuyaya por dos a cero

Cuyaya vs Lavalle: por dónde entran los hinchas y precio de la entrada

Liga Jujeña: días y horarios confirmados para la 7ma fecha del torneo

Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy: todos los detalles

Gimnasia de Jujuy perdió y bajó de los dos primeros puestos: cómo quedó en la tabla

Lo que se lee ahora
Foto archivo. video
Se viene.

Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy: todos los detalles

Por  Federico Franco

Las más leídas

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana
Atención.

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última
FNE.

Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025.
Televisión.

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025

La nafta subió otra vez este lunes y así quedaron los nuevos precios en Jujuy
Economía.

La nafta subió otra vez este lunes y así quedaron los nuevos precios en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel